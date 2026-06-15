जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला नेमके काय फायदे होतात?

संतोष कानडे

जांभूळ

जांभूळ हे अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि विविध पोषक घटकांनी समृद्ध फळ मानले जाते.

साखरेची पातळी

जांभूळ खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.

फायबर

यामधील फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.

व्हिटॅमिन सी

जांभळातील व्हिटॅमिन सी आणि इतर पोषक घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

कॅलरीज्

कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असल्यामुळे वजन नियंत्रणासाठी जांभूळ फायदेशीर मानले जाते.

पोटॅशियम

जांभळातील लोह, पोटॅशियम आणि इतर खनिजे शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

हृदयाच्या आरोग्याला फायदा

नियमित प्रमाणात जांभूळ खाल्ल्याने हृदयाच्या आरोग्याला मदत होऊ शकते, असे मानले जाते.

अँटिऑक्सिडंट्स

जांभळातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास आणि पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.

आरोग्य

तोंडातील दुर्गंधी, हिरड्यांच्या काही समस्या आणि तोंडाच्या आरोग्यासाठीही जांभूळ उपयुक्त मानले जाते.

नैसर्गिक ऊर्जा

उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला ताजेतवाने वाटते आणि नैसर्गिक ऊर्जा मिळते.

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