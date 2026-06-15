औरंगजेबला खाण्यामध्ये कोणते पदार्थ आवडायचे?

संतोष कानडे
मुघल काळात अनेक शाही पदार्थ उदयास आले. मुघल दरबारातील लोक खाण्याचे खास शौकिन होते.
मुघल दरबारात विविध प्रकारचे कबाब, पुलाव आणि मांसाहारी पदार्थ बनत असत.
इतर मुघल बादशहा नाना तऱ्हेच्या पदार्थांवर ताव मारायचे. पण औरंगजेब मात्र इतरांपेक्षा फार वेगळा होता.
औरंगजेब साधे जीवन जगण्यासाठी ओळखला जात असे. त्याचा आहारदेखील तसाच साधा होता.
त्याला उंची मेजवान्या आणि खाद्यपदार्थांची विशेष आवड होती, असं ठोसपणे सांगता येत नाही.
त्याच्या आहारात रोटी, भात, डाळी आणि मांसाहारी पदार्थांचा समावेश असल्याचे उल्लेख आढळतात.
औरंगजेब मद्यपानाला विरोध करत असे आणि स्वतःही मद्यापासून दूर राहत असे.
त्याच्या जीवनशैलीत धार्मिक शिस्तीला महत्त्व असल्याने खाण्यापिण्यातही संयम पाळला जायचा.
त्याला कोणता विशिष्ट पदार्थ सर्वाधिक आवडायचा याची विश्वसनीय आणि स्पष्ट नोंद उपलब्ध नाही.