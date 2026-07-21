Indrayani Rice benefits : सुगंधी इंद्रायणी भात खाण्याचे १० फायदे

Sandeep Shirguppe
इंद्रायणी भात हा महाराष्ट्रात लोकप्रिय असलेला सुगंधी तांदळाचा प्रकार आहे. योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास तो संतुलित आहाराचा भाग ठरू शकतो.
Indrayani Rice benefits
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कार्बोहायड्रेट्स भरपूर असल्याने शरीराला त्वरीत ऊर्जा मिळते.
Indrayani Rice benefits
esakal
शिजवल्यानंतर मऊ होत असल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारातून बरे होणाऱ्यांसाठी योग्य ठरू शकतो.
Indrayani Rice benefits
esakal
तांदूळ नैसर्गिकरित्या ग्लुटेनमुक्त असल्याने ग्लुटेनची अॅलर्जी किंवा असहिष्णुता असलेल्या लोकांसाठी पर्याय आहे.
Indrayani Rice benefits
esakal
नैसर्गिकरित्या फॅटचे प्रमाण कमी असते. यामुळे चरबी वाढत नाही.
Indrayani Rice benefits
esakal
इंद्रायणी तांदळाला सुगंध आणि चव उत्तम असल्याने कमी तेल व मसाल्यातही जेवण चविष्ट लागते.
Indrayani Rice benefits
esakal
इंद्रायणी तांदूळ हलका असल्याने इतर तांदळांच्या तुलनेत कमी वेळात शिजतो.
Indrayani Rice benefits
esakal
इंद्रायणी भातामुळे वजन वाढते किंवा कमी होते असे नाही; एकूण आहार, प्रमाण आणि शारीरिक हालचाल यावर परिणाम अवलंबून असतो.
Indrayani Rice benefits
esakal