Jamun Leaves Benefits : जांभूळ पानांचे १० गुणकारी फायदे

Sandeep Shirguppe
रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास जांभळाची पाने उपयुक्त मानली जातात.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
अपचन, अजीर्ण आणि पोटफुगी कमी करण्यास मदत होते.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
पानांचा काढा अतिसार कमी करण्यासाठी पारंपरिकरित्या वापरला जातो.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
जांभळाची पाने चावल्याने तोंडातील जंतू कमी होण्यास मदत होते.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
हिरड्यांची सूज व रक्तस्राव कमी करण्यास जांभळाच्या पानांचा उपयोग होतो.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
पानांची पेस्ट लावल्याने किरकोळ जखमांमध्ये आराम मिळू शकतो.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
मुरुमे, खाज आणि त्वचेवरील दाह कमी करण्यास मदत होते.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
जांभूळ पानांचे हे फायदे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञानावर आधारित आहेत. गंभीर आजारांमध्ये डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal
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