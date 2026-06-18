Jamun Leaves Benefits : जांभूळ पानांचे १० गुणकारी फायदे

Sandeep Shirguppe

रक्तातील साखर नियंत्रण

रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास जांभळाची पाने उपयुक्त मानली जातात.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

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esakal

पचनक्रिया सुधारते

अपचन, अजीर्ण आणि पोटफुगी कमी करण्यास मदत होते.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

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esakal

अतिसारावर लाभदायक

पानांचा काढा अतिसार कमी करण्यासाठी पारंपरिकरित्या वापरला जातो.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

तोंडातील दुर्गंधी दूर

जांभळाची पाने चावल्याने तोंडातील जंतू कमी होण्यास मदत होते.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

हिरड्यांचे आरोग्य

हिरड्यांची सूज व रक्तस्राव कमी करण्यास जांभळाच्या पानांचा उपयोग होतो.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

जखमा बऱ्या होतात

पानांची पेस्ट लावल्याने किरकोळ जखमांमध्ये आराम मिळू शकतो.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

त्वचेच्या समस्या

मुरुमे, खाज आणि त्वचेवरील दाह कमी करण्यास मदत होते.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

टीप

जांभूळ पानांचे हे फायदे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञानावर आधारित आहेत. गंभीर आजारांमध्ये डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

10 Amazing Benefits of Jamun Leaves

|

esakal

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