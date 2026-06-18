18 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार धनलाभ आणि यश?

Aarti Badade

मेष :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

Horoscope

|

Sakal

वृषभ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

Horoscope

|

Sakal

मिथुन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

Horoscope

|

Sakal

कर्क :

आरोग्य उत्तम राहील. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

Horoscope

|

Sakal

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

Horoscope

|

Sakal

कन्या :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

Horoscope

|

Sakal

तुळ :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

Horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

गुरूकृपा लाभेल. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

Horoscope

|

Sakal

धनु :

प्रवास शक्यतो टाळावेत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

Horoscope

|

Sakal

मकर :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

Horoscope

|

Sakal

कुंभ :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

Horoscope

|

Sakal

मीन :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

Horoscope

|

Sakal

सकाळी उठताच पोट होईल एकदम स्वच्छ! फक्त दुधात 'हा' पदार्थ टाकून प्या

Milk and Ghee Benefits for stomach

|

Sakal

येथे क्लिक करा