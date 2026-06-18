18 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार धनलाभ आणि यश?

Aarti Badade
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
Horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.
Horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
Horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
Horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
Horoscope
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.
Horoscope
Sakal
प्रवास शक्यतो टाळावेत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope
Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
Horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
Horoscope
Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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Sakal
Milk and Ghee Benefits for stomach
Sakal