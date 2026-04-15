१० मिनिटांत घरी तयार करा ‘डिटॉक्स वॉटर’ आणि उन्हाळ्यात मिळवा नैसर्गिक ग्लो!

Anushka Tapshalkar

उन्हाळ्यात त्वचेवर होणारा परिणाम

उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते, ज्यामुळे त्वचा कोरडी पडते, थकवा वाढतो आणि चेहऱ्याचा नैसर्गिक ग्लो कमी होतो.

डिटॉक्स वॉटरचे महत्त्व

नियमित डिटॉक्स वॉटर प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि शरीर आतून स्वच्छ व हलके वाटते.

डिटॉक्स वॉटरसाठी लागणारे घटक

गुलाब पाणी/पाकळ्या, सब्जा बिया, लिंबू रस, पुदिना, काकडी आणि बीट हे मुख्य नैसर्गिक घटक वापरले जातात.

तयार करण्याची सोपी पद्धत

एक लिटर पाण्यात सर्व घटक टाकून चांगले मिक्स करा आणि रात्रभर झाकून ठेवा. सकाळी ते पाणी पिण्यासाठी तयार होते.

लिंबू आणि पुदिन्याचे फायदे

लिंबू शरीरातील विषारी घटक कमी करतो, तर पुदिना नैसर्गिक थंडावा देऊन शरीर हायड्रेट ठेवतो.

काकडी आणि बीटचा प्रभाव

काकडी शरीराला हायड्रेशन देते, तर बीट रक्त शुद्ध करून त्वचेवर नैसर्गिक चमक आणण्यास मदत करते.

नियमित सेवनाचे फायदे

दररोज डिटॉक्स वॉटर प्यायल्याने पचन सुधारते, उष्णता कमी होते आणि त्वचा फ्रेश, ग्लोइंग व हेल्दी दिसते.

