उन्हाळ्यात वजन कमी करण्यासाठी ५ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स

Anushka Tapshalkar
उन्हाळ्यात हायड्रेट राहण्यासाठी ताक बेस्ट असून, त्यात काकडी घातल्यास थंड आणि डिटॉक्स करणारे गुण वाढतात आणि कमी कॅलरी व जास्त पाणी असल्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.
वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त असलेले जीरा पाणी, जळ जीरामध्ये हळद, जिरे, तिखट आणि मसाले असलेले स्वादिष्ट व फायदेशीर रूप असून, साखरेऐवजी गूळ वापरल्यामुळे ते आरोग्यदायी ठरते.
कोकणाची पारंपरिक सोलकढीमध्ये कोकम आणि नारळ असून, आलं, कोथिंबीर व मिरचीमुळे स्वाद आणि आरोग्यदायी गुण वाढतात, तसेच कोकममुळे पोट भरण्याची क्षमता वाढते आणि पचन सुधारते.
Solkadhi
उन्हाळ्यात थंड आणि ऊर्जा देणारं नारळ पाणी, त्यात भिजवलेला सब्जा घालल्यास वजन नियंत्रणास मदत होते आणि शरीराला हायड्रेट ठेवून नैसर्गिक ऊर्जा देते.
पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेलं कलिंगड शरीर थंड ठेवतं, बेली फॅट कमी करण्यास मदत करतं, तुळस मेटाबॉलिझम वाढवते व वजन कमी करण्यास उपयुक्त ठरते, तर स्पार्कलिंग वॉटर वापरल्यास भूक कमी होते, पण साखर व सोडा टाळावा.
या सर्व पेयांमध्ये कोकम, काकडी, तुळस, जीरा, गूळ यांसारखे नैसर्गिक घटक असतात, जे शरीर हायड्रेट ठेवतात आणि वजन कमी करण्यास मदत करतात.
पॅकेज्ड जूस आणि कोल्ड ड्रिंक्समध्ये साखर व कर्बोहायड्रेट जास्त असतात, त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी नैसर्गिक व घरच्या घरी बनवलेले ड्रिंक्स सर्वोत्तम आहेत.
Sugar and Carbohydrate Drinks
