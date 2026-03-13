फक्त १० मिनिटांत असं तयार करा सायीचं तूप; ‘ही’ सोपी ट्रिक वाचवेल गॅस आणि वेळही

Anushka Tapshalkar

१० मिनिटांत तयार करा सायीचं तूप

ही सोपी ट्रिक वापरून फक्त १० मिनिटांत घरच्या घरी शुद्ध आणि रवाळ तूप तयार करता येते.

साय आधी रूम टेम्परेचरला आणा

फ्रिजमधील साय थेट गॅसवर ठेवू नका. तूप बनवण्यापूर्वी २–३ तास आधी साय बाहेर काढून ठेवा.

मिक्सरऐवजी कढईत फेटा

साय एका मठ्या कढईत काढा आणि मोठ्या चमच्याने किंवा हाताने एकाच दिशेने फेटा.

४ मिनिटांत वेगळं होईल लोणी

सुमारे ४ मिनिटे फेटल्यावर सायीपासून दूध वेगळं होऊन लोणी तयार झालेलं दिसेल.

लोणी दोनदा धुवा

हे लोणी साध्या पाण्यात २ वेळा धुवा. त्यामुळे अतिरिक्त दूध आणि आंबटपणा निघून जातो.

२–३ मिनिटांत तूप तयार

धुतलेलं लोणी कढईत मध्यम आचेवर गरम करा. साधारण २ ते ३ मिनिटांत सोनेरी तूप तयार होईल.

गाळून स्वच्छ भांड्यात ठेवा

तूप थोडं थंड झाल्यावर गाळून काचेच्या किंवा स्टीलच्या स्वच्छ भांड्यात साठवा.

|

sakal

