घरात सिलेंडर नसेल तरी घाबरू नका; जेवण बनवण्यासाठी वापरा 'हे' 6 स्मार्ट पर्याय!

Anushka Tapshalkar

इंडक्शन स्टोव्ह

इंडक्शन स्टोव्हमध्ये विद्युत चुंबकीय तंत्रज्ञान वापरले जाते. भांडी थेट गरम होतात, जे जलद आणि ऊर्जा बचत करणारे आहे. भात, भाजी, डाळ, ऑम्लेट्स, पॅनकेक्स सहज बनवता येतात.

Induction Stove

इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट

इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट ही साध्या इलेक्ट्रिक स्टोव्हसारखी काम करते. पाणी उकळवणे, नूडल्स, करी गरम करणे किंवा चहा बनवायला उपयुक्त.

Electric Hot Plate

मायक्रोवेव्ह ओव्हन

मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये उरलेले अन्न गरम करता येते आणि भाजी, बटाटे बेक करणे, ओट्स किंवा झटपट जेवण बनवता येते. जलद आणि सोयीस्कर पर्याय.

Microwave-Oven

इलेक्ट्रिक राईस कुकर

फक्त भातच नाही, आधुनिक राईस कुकरमध्ये खिचडी, सूप, नूडल्स आणि भाज्या स्टीम करण्यासही उपयोग होतो. सोपी ऑपरेशन आणि कमी देखरेखीची गरज.

Electric Rice Cooker

सोलर कुकर

सोलर कुकर सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून अन्न शिजवतो. पर्यावरणपूरक आणि उन्हाळ्यात उपयुक्त. भात, डाळ, हळूहळू शिजवणारे जेवण करता येते.

Solar Cooker

पारंपरिक गॅस्टीव्ह / लाकूड-चूल

काही भागांत पारंपरिक लाकूड किंवा कोळशाच्या स्टोव्हचा वापर अजूनही केला जातो. काळजीपूर्वक आणि सुरक्षिततेसह वापरल्यास LPG नसल्यानाही अन्न शिजवता येते.

Traditional Chulha

निष्कर्ष

LPG मुख्य इंधन असले तरी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, मायक्रोवेव्ह, राईस कुकर आणि सोलर कुकरसारखे पर्याय घरच्या जेवणासाठी उपयुक्त ठरतात.

6 easy alternatives to cooking food at home during LPG shortage

