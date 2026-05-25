सकाळी फक्त १० मिनिटं 'ही' योगासनं करा! दिवसभर ना येईल झोप ना आळस

Anushka Tapshalkar
सकाळी केलेले हलके स्ट्रेचिंग शरीरातील stiffness कमी करते, रक्ताभिसरण सुधारते आणि दिवसभरासाठी ऊर्जा व मानसिक शांतता प्रदान करते.
Importance of Morning Stretches
सुरुवात आरामदायक बसण्याच्या स्थितीत करा. डोळे बंद करून 3 दीर्घ श्वास घ्या आणि शरीर रिलॅक्स करा.
Vajrasana
दोन्ही हात वर नेऊन उजवी-डावी बाजूला वाकणे करा, त्यानंतर बसूनच gentle twist घ्या. यामुळे कंबरेचा आणि पाठीचा ताण कमी होतो.
10-Minute Yoga to Stretch and Strengthen Whole Body
श्वासासोबत पाठ वाकवणे आणि गोल करणे (Cat-Cow) 5 वेळा करा. स्पाइन flexible आणि मजबूत होते.
हात-पायांवर येऊन hips वर उचला. हॅमस्ट्रिंग्स, खांदे आणि पाठ पूर्णपणे stretch होते.
उभे राहून पुढे वाका, नंतर अर्धवट वर उचला. यामुळे spine alignment सुधारतो आणि ताण कमी होतो.
प्लँकपासून हळूच खाली येऊन Cobra Pose करा. हे core आणि upper body strength वाढवते.
खांदे मोकळे करण्यासाठी Thread the Needle, त्यानंतर Scorpion Dog आणि Low Lunge. हे hip flexors आणि shoulders साठी उत्तम आहे.
एका पायावर Half Splits करून hamstrings stretch करा आणि शेवटी शांत बसून श्वासावर लक्ष केंद्रित करून practice संपवा
