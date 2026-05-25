सकाळी फक्त १० मिनिटं 'ही' योगासनं करा! दिवसभर ना येईल झोप ना आळस

मॉर्निंग स्ट्रेचेसचं महत्त्व

सकाळी केलेले हलके स्ट्रेचिंग शरीरातील stiffness कमी करते, रक्ताभिसरण सुधारते आणि दिवसभरासाठी ऊर्जा व मानसिक शांतता प्रदान करते.

Importance of Morning Stretches

वज्रासन

सुरुवात आरामदायक बसण्याच्या स्थितीत करा. डोळे बंद करून 3 दीर्घ श्वास घ्या आणि शरीर रिलॅक्स करा.

Vajrasana

Seated Side Bend + Seated Twist

दोन्ही हात वर नेऊन उजवी-डावी बाजूला वाकणे करा, त्यानंतर बसूनच gentle twist घ्या. यामुळे कंबरेचा आणि पाठीचा ताण कमी होतो.

Seated Cat-Cow Flow

श्वासासोबत पाठ वाकवणे आणि गोल करणे (Cat-Cow) 5 वेळा करा. स्पाइन flexible आणि मजबूत होते.

अधोमुखश्वानासन

हात-पायांवर येऊन hips वर उचला. हॅमस्ट्रिंग्स, खांदे आणि पाठ पूर्णपणे stretch होते.

Standing Forward Bend + Halfway Lift

उभे राहून पुढे वाका, नंतर अर्धवट वर उचला. यामुळे spine alignment सुधारतो आणि ताण कमी होतो.

Plank + Chaturanga + Cobra Pose Flow

प्लँकपासून हळूच खाली येऊन Cobra Pose करा. हे core आणि upper body strength वाढवते.

Thread the Needle + Scorpion Dog + Low Lunge

खांदे मोकळे करण्यासाठी Thread the Needle, त्यानंतर Scorpion Dog आणि Low Lunge. हे hip flexors आणि shoulders साठी उत्तम आहे.

Half Splits + Closing Relaxation

एका पायावर Half Splits करून hamstrings stretch करा आणि शेवटी शांत बसून श्वासावर लक्ष केंद्रित करून practice संपवा

