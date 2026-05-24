खरंच काय? कारलं आणि कडुलिंब पायानं तुडल्यावर 'हे' आजार बरे होतात?

Anushka Tapshalkar

Foot Therapy

आयुर्वेदात सगळ्याच आजारांवर काहीना काही उपाय आहेत. त्यातलायच एक म्हणजे थेरपी. सध्या कडुनिंब आणि कारल्याच्या मिश्रणातून तयार होणारी ही “Foot Therapy” सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

थेरपी नेमकी काय

कडुनिंबाची पाने आणि कारल्याचे तुकडे एकत्र वाटून त्याची जाडसर पेस्ट तयार केली जाते. ही पेस्ट एका परातीत पसरवून त्यावर पायाने चालण्याची प्रक्रिया केली जाते.

प्रक्रिया

व्यक्ती साधारण 15–20 मिनिटे या पेस्टवर हळूहळू पावले टाकते किंवा उभी राहून तिला तुडवते, ज्यामुळे पायांच्या तळव्यांवर दाब निर्माण होतो.

शुगर कंट्रोलसाठी उपयोग

आयुर्वेदानुसार कडुनिंब आणि कारल्याचे घटक त्वचेद्वारे शोषले जाऊन शरीरात जातात, ज्यामुळे रक्तातील साखर संतुलित ठेवण्यास मदत होते असे मानले जाते.

नैसर्गिक डिटॉक्स

ही थेरपी शरीरातील उष्णता आणि साठलेले विषारी घटक कमी करण्यास मदत करते, त्यामुळे शरीर हलके आणि फ्रेश वाटते.

त्वचा व रक्ताभिसरण

कडुनिंबाच्या अँटी-बॅक्टेरियल गुणांमुळे त्वचेचे संसर्ग कमी होतात, तर पायांवरील दाबामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि थकवा कमी होतो.

प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरची काळजी

थेरपी पूर्ण झाल्यानंतर पाय कोमट पाण्याने नीट स्वच्छ धुवावेत, जेणेकरून त्वचा स्वच्छ आणि आरामदायी राहील.

