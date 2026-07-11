सर्वात भयानक 10 हॉटेल्स, जगभरात आहे दहशत

संतोष कानडे
अमेरिकेतील स्टॅन्ली हॉटेल हे हॉटेल अनेक भुतांच्या कथांमुळे प्रसिद्ध आहे आणि ‘द शायनिंग’ या कादंबरीसाठी प्रेरणास्थान मानले जाते.
अमेरिकेतील क्रेसेंट हॉटेल हे पूर्वी रुग्णालय होते. येथे विचित्र आवाज आणि आकृत्या दिसल्याच्या अनेक नोंदी आहेत.
इंग्लंडमधील एन्शंट रॅम इन हे हॉटेल शेकडो वर्षे जुने असून तेथील अलौकिक घटनांबद्दल अनेक दावे केले जातात.
अमेरिकेतील मॉन्टे व्हिस्टा हॉटेल येथे रात्री रहस्यमय आवाज आणि रिकाम्या कॉरिडॉरमध्ये पावले ऐकू आल्याच्या कथा प्रसिद्ध आहेत.
अमेरिकेतील क्वीन मेरी हे जहाज-हॉटेल अनेक पाहुण्यांनी भुताटकी असल्याचा दावा केल्यामुळे चर्चेत असते.
कॅनडातील फेअरमाँट बॅन्फ स्प्रिंग्स हॉटेलमध्ये घोस्ट ब्राइडची आख्यायिका पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहे.
भारतातील राजस्थानमधील बृज राज भवन पॅलेस येथे एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या आत्म्याबद्दल स्थानिक कथा सांगितल्या जातात.
अमेरिकेतील मर्टल्स प्लँटेशन हे हॉटेल भुतांच्या कथांमुळे आणि कथित अलौकिक अनुभवांमुळे प्रसिद्ध आहे.
कोलंबियातील हॉटेल डेल साल्टो हे ओसाड हॉटेल अनेक रहस्यमय आख्यायिकांमुळे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते.
या सर्व हॉटेल्सबाबत भुताटकीचे अनेक दावे आणि लोककथा प्रसिद्ध असल्या, तरी त्यांना वैज्ञानिक किंवा ठोस ऐतिहासिक पुराव्यांचा आधार नाही.