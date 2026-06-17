जांभळाबद्दल 'या' 10 आश्चर्यकारक गोष्टी माहिती आहेत का?

संतोष कानडे
भारतात जांभळाचे झाड शेकडो वर्षे जगू शकते आणि काही झाडे १०० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत.
जांभूळ हे फळ केवळ चवदार नसून त्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, लोह आणि व्हिटॅमिन सी मोठ्या प्रमाणात आढळते.
जांभूळ खाल्ल्यानंतर जीभ आणि ओठ जांभळट रंगाचे होतात, त्यामुळे या फळाला त्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण रूप मिळते.
जांभूळाच्या बिया औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखल्या जातात आणि त्यांची पूड पारंपरिक उपचारांमध्ये वापरली जाते.
जांभूळाला इंग्रजीमध्ये "Java Plum" किंवा "Black Plum" असे म्हटले जाते.
जांभळाचे झाड अत्यंत मजबूत मानले जाते आणि कमी पाण्यातही ते चांगले वाढू शकते.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला बाजारात येणाऱ्या पहिल्या हंगामी फळांमध्ये जांभळाचा समावेश होतो.
जांभूळामध्ये कॅलरी कमी असल्यामुळे वजन नियंत्रण ठेवू इच्छिणाऱ्या लोकांमध्ये ते लोकप्रिय आहे.
जांभळाचे लाकूड मजबूत असल्यामुळे पूर्वी फर्निचर, शेतीची अवजारे आणि बांधकामासाठी त्याचा वापर केला जात असे.
भारतीय लोकपरंपरेत जांभूळाच्या झाडाला विशेष महत्त्व असून अनेक भागांत ते पर्यावरणपूरक आणि पवित्र वृक्ष मानले जाते.