वारीतील 10 अनोख्या परंपरा कोणत्या?

संतोष कानडे
पंढरपूर वारी ही शेकडो वर्षांपासून अखंड सुरू असलेली महाराष्ट्राची सर्वात मोठी पायी तीर्थयात्रा आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्यांसोबत वारकरी शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करतात.
प्रत्येक दिंडीमध्ये टाळ, मृदुंग, वीणा आणि अभंगांच्या गजरात नामस्मरण केले जाते.
रिंगण सोहळ्यात संतांच्या पवित्र अश्वाच्या धावण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे.
अनेक महिला डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेऊन संपूर्ण वारी पूर्ण करतात.
वारकरी जाती, धर्म, भाषा आणि आर्थिक स्थितीचा भेद न करता एकत्र प्रवास करतात, ही वारीची मोठी परंपरा आहे.
दिंडीतील प्रत्येक वारकरी शिस्त, वेळेचे पालन आणि सेवाभाव याला सर्वोच्च स्थान देतो.
प्रवासादरम्यान अन्नदान, पाणीदान आणि वारकऱ्यांची सेवा ही वारीतील महत्त्वाची परंपरा मानली जाते.
चंद्रभागा नदीत स्नान करून श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेणे वारीचा अविभाज्य भाग आहे.
श्रद्धा, समता, सेवा, शिस्त आणि अखंड हरिनामाचा गजर यामुळे पंढरपूर वारी जगातील सर्वात अनोख्या आध्यात्मिक यात्रांपैकी एक मानली जाते.