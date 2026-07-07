पंढरपूर वारीतले 'हे' जगप्रसिद्ध 20 फोटो पाहिलेत का?

संतोष कानडे

पंढरपूर वारी

पंढरपूर वारी ही महाराष्ट्राची सर्वात मोठी आणि जगप्रसिद्ध पायी यात्रा आहे.

एकादशी

दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला लाखो वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात.

संत ज्ञानेश्वर महाराज

संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या वारीचे प्रमुख आकर्षण असतात.

ज्ञानोबा-तुकाराम

वारकरी अनेक दिवसांचा प्रवास पायी करत "ज्ञानोबा-तुकाराम" चा गजर करतात.

वातावरण भक्तिमय

भगव्या पताका, टाळ-मृदुंग आणि अभंगांनी संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होते.

बंधुभाव

वारी ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून समता, बंधुभाव आणि मानवतेचा संदेश देणारी परंपरा आहे.

सेवाभाव

वारकरी साधी राहणी, शिस्त आणि सेवाभाव यांचे दर्शन घडवतात.

तुळशी वृंदावन

महिलाही मोठ्या संख्येने डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेऊन वारीत सहभागी होतात.

रिंगण सोहळा

रिंगण सोहळा आणि संतांच्या पालख्यांचे दर्शन हा वारीतील अत्यंत भावपूर्ण क्षण असतो.

दिवे घाट

दिवे घाटातील लाखो वारकऱ्यांचे दृश्य जगभरातील छायाचित्रकारांना आकर्षित करते.

नामस्मरण

पावसाची पर्वा न करता वारकरी अखंड नामस्मरण करत प्रवास पूर्ण करतात.

दर्शन

चंद्रभागा नदीत स्नान करून भाविक श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतात.

आर्थिक स्थिती

वारीत जात, धर्म, भाषा किंवा आर्थिक स्थितीचा कोणताही भेदभाव केला जात नाही.

मुक्कामाचे नियोजन

प्रत्येक दिंडीत शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रवास आणि मुक्कामाचे नियोजन केले जाते.

वारकरी

वारकरी एकमेकांना मदत करत सेवाभावाचे सुंदर उदाहरण घालून देतात.

सांस्कृतिक

पंढरपूर वारीला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचे प्रतीक मानले जाते.

छायाचित्रकार

देश-विदेशातील पर्यटक आणि छायाचित्रकार वारीचे अद्भुत क्षण टिपण्यासाठी दरवर्षी उपस्थित राहतात.

हरिनामाचा गजर

लाखो वारकऱ्यांचा एकसुरात होणारा हरिनामाचा गजर प्रत्येकाला भक्तीचा अनोखा अनुभव देतो.

परंपरा

अनेक शतकांपासून अखंड सुरू असलेली ही परंपरा आजही तेवढ्याच श्रद्धेने जपली जात आहे.

विठ्ठलभक्ती

श्रद्धा, सेवा, समता आणि विठ्ठलभक्ती यांचा संगम म्हणजेच जगप्रसिद्ध पंढरपूर वारी.

पावसाळ्यात वीज पडू नये म्हणून कोणती काळजी घ्याल?

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