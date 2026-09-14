100 वर्षांपूर्वीची साईबाबांची शिर्डी पाहिलीय का? ना AI, ना फिल्टर... अगदी जशी होती तशी!

Vinod Dengale

शिर्डी

शिर्डी आणि साई बाबांचं नातं अजरामर असून अहिल्यानगर जिल्हयातील हे ठिकाण साई बाबांमुळे पवित्र तीर्थस्थळांपैकी एक मानले जाते.

Rare Photos of Shirdi

1980

सध्या 1980s चा ट्रेंड सुरू असताना 100 वर्षापूर्वीची साईबाबांची शिर्डीचे खरे फोटोज नक्की पाहा.

Shirdi old Image

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Photo Courtesy_ Shri.Vinesh, Bangalore

1919

100 वर्षांपूर्वी जवळपास 1919 सालचा हा समाधी मंदिरातील फोटो आहे.

Shirdi 100 Years Ago

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saiamrithadhara.com

बाहेरचा परिसर

जुन्या काळात समाधी मंदिराचा बाहेरचा परिसर असा दिसत होता.

Sai Baba’s Shirdi

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Courtesy_ Shri.Nandakumar Revannath Deshpande Nimonkar

बुटी वाडा

सध्या ज्या भागात मंदिर आहे तो बुटी वाडा असा दिसायचा

Butti Wada

लेंडी बाग

जुन्या काळात लेंडी बाग अशी दिसत होती.

Lendi Baug

1960

1960 च्या दशकात समाधी मंदिराचा बाहेरचा भाग असा दिसायचा.

1960s Shirdi

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Photo Courtesy:Shri.Nagaraj Anvekar

1980s सोडा! 100 वर्षांपूर्वी असा दिसायचा शिवरायांचा शिवनेरी किल्ला

Rare Photo Shows What Shivaji Maharaj’s Birthplace Looked Like

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eSakal

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