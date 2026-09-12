1980s सोडा! 100 वर्षांपूर्वी असा दिसायचा शिवरायांचा शिवनेरी किल्ला

Vinod Dengale

1980s

सोशल मीडियावर सध्या 1980s ट्रेंड सुरू आहे. लोक AI ने बनवलेले आपले 1980s मधील फोटोज पोस्ट करत आहे.

1980s

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sakal

100 वर्ष

पण या 1980s पेक्षा सरळ 100 वर्ष मागे जाऊन छ. शिवरायांच्या शिवनेरी किल्ल्याचा खरा फोटो तुम्ही पाहिलात का?

100 Years 

शिवनेरी किल्ला

पुण्यातील जुन्नर तालुक्यात असणारा शिवनेरी किल्ला हा इतिहास आणि शौर्याचा साक्षीदार आहे.

Shivneri Fort

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eSakal

महाराजांचा जन्म

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म याच ठिकाणी झाल्यामुळे या किल्ल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

Chh. Shivaji Maharaj 

| esakal

शिवनेरी

इ.स. सहाव्या शतकापासून अस्तित्वात असलेला शिवनेरी किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार आहे.

Shivneri 

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Esakal

ब्लॅक अँड व्हाइट

1920 च्या दशकात म्हणजेच 100 वर्षांपूर्वीचा हाच तो ब्लॅक अँड व्हाइट फोटो आहे.

Shivneri Fort Old Photo 

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छायाचित्र : दुर्गेतिहास मित्र फेसबूक पेज  

अनुभव

शिवनेरी किल्ल्याला भेट देणे हा इतिहास, साहस आणि निसर्गसौंदर्याचा अनोखा अनुभव आहे.

Shivneri Fort history

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eSakal

1980 चा ट्रेंड पाहिला, आता 1925 ची आळंदी पाहा! 5 वा फोटो तर पाहायलाच हवा!

See How Alandi Looked 100 Years Ago!

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esakal

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