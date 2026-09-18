100 वर्षांपूर्वी असं दिसायचं त्र्यंबकेश्वर मंदिर! पाहा दुर्मिळ फोटो

Vinod Dengale

ज्योतिर्लिंग

नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर शिवमंदिर हे भारतातील बाराही ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे तीर्थस्थान आहे.

Trimbakeshwar  Jyotirlinga

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भगवान शंकर

भगवान शंकराच्या कृपेने पावन झालेलं हे स्थळ हजारो भाविक आणि अध्यात्मप्रेमींसाठी श्रद्धेचं केंद्र आहे.

Shankar Mahadev 

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ब्रह्मगिरी

ब्रम्हगिरी पर्वतात उभं असलेले हे मंदिर केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर स्थापत्यशास्त्राच्या अप्रतिम कौशल्यासाठीही प्रसिद्ध आहे.

Nashik Trimbakeshwar

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गोदावरी

ब्रह्मगिरी पर्वत हा गोदावरी नदीचा पवित्र उगमस्थळ असून, येथे जाणारा ट्रेक थरारक आणि मनमोहक आहे.

Rare Historic Photos

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100 वर्षांपूर्वी

100 वर्षांपूर्वीचा हा फोटो त्याकाळातील मंदिराचे मनमोहक दृश्य दाखवतो.

Trimbakeshwar Temple 100 Years Ago

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काम

काळ्या दगडांत कोरलेली भव्य मंदिरे, नाजूक नक्षीकाम, आणि पुरातन स्थापत्यकलेचा अनमोल ठेवा इथे पाहायला मिळतो.

Rare Vintage Photos Trimbakeshwar

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मंदिर

सध्याचे मंदिर तिसरे पेशवे बाळाजी बाजीराव ( सन 1740 ते 1760 ) यांनी जुन्या मंदिराच्या जागेवर बांधले आहे

Trimbakeshwar Temple

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100 वर्षांपूर्वीची साईबाबांची शिर्डी पाहिलीय का? ना AI, ना फिल्टर... अगदी जशी होती तशी!

See What Sai Baba’s Shirdi Looked Like 100 Years Ago

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