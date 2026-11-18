Shubham Banubakode
आजचा विदर्भ ब्रिटिश काळात बेरार किंवा वऱ्हाड या नावाने ओळखला जायचा. त्यावेळी हा भाग आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात होता.
Vidarbha history
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ब्रिटिश काळात विदर्भाची ओळख कापसाचे मोठे उत्पादन करणारा प्रदेश अशी होती. इथल्या काळ्या कसदार जमिनीत कापसाचे पीक चांगले येत होते.
Vidarbha history
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अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि यवतमाळ या भागांत कापसाचा मोठा व्यापार चालायचा. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढली होती.
Vidarbha history
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रेल्वेच्या माध्यमातून विदर्भातील कापूस मुंबई बंदरापर्यंत नेला जायचा. तिथून तो इंग्लंडमधील मँचेस्टरसारख्या औद्योगिक शहरांमध्ये पोहोचत होता.
Vidarbha history
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ब्रिटिश गॅझेटिअर्समध्ये विदर्भातील शेती, सिंचन पद्धती आणि स्थानिक बाजारपेठांची माहिती दिली आहे. त्यातून तत्कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची कल्पना येते.
Vidarbha history
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त्या काळातील लोकसंख्या, जाती-जमाती, सण-उत्सव आणि बोलीभाषांची नोंदही गॅझेटिअर्समध्ये करण्यात आली होती. यातून जुन्या विदर्भाचे सामाजिक चित्र समोर येते.
Vidarbha history
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सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमधील चिखलदरा या थंड हवेच्या ठिकाणाची नोंदही ब्रिटिशांनी केली होती. विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीचाही त्यांनी उल्लेख केला होता.
Vidarbha history
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शंभर वर्षांपूर्वीचा विदर्भ कसा होता, हे समजून घेण्यासाठी ब्रिटिशकालीन गॅझेटिअर्स आजही महत्त्वाचे ऐतिहासिक दस्तऐवज मानले जातात.
Vidarbha history
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Maharashtra ST History
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