Shubham Banubakode
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटीचा प्रवास १ जून १९४८ रोजी पुणे ते अहमदनगर मार्गावर सुरू झाला होता.
Maharashtra ST History
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आज लाल रंगामुळे ओळखली जाणारी एसटी सुरुवातीला लाल नव्हती. पहिल्या बसचा रंग निळा आणि चंदेरी होता.
Maharashtra ST History
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एसटीची सुरुवात अवघ्या ३० बसेसने झाली होती. तेव्हा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्याचा प्रवास अजून लांब होता.
Maharashtra ST History
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पहिल्या एसटी रचना आजच्या आधुनिक बसेसच्या तुलनेत साधी आणि वेगळी होती.
Maharashtra ST History
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पहिल्या एसटीमधील सीट्स नारळाच्या काथ्यापासून बनवल्या होत्या. त्यामुळे आजच्या आरामदायी प्रवासाची कल्पना तेव्हा नव्हती.
Maharashtra ST History
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पहिल्या एसटीचे कंडक्टर लक्ष्मण केवटे होते. एसटीच्या इतिहासातील त्यांचे नाव एका आदराने घेतलं घेतलं जातं.
Maharashtra ST History
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२०२२ मध्ये पुणे-अहमदनगर मार्गावर सुरू झालेल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक शिवाई बसला हिरवा झेंडा दाखवण्याचा मान लक्ष्मण केवटे यांना मिळाला होता.
Maharashtra ST History
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आज एसटी गावागावांना जोडते. शाळा, बाजार, दवाखाना किंवा नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी ती अनेकांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
Maharashtra ST History
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Is a house lizard poisonous
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