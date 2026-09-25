10 हजार रुपयांची SIP 10 वर्षे केली तर किती पैसे मिळतील?

संतोष कानडे
दर महिन्याला 10 हजार रुपयांची SIP केली तर 10 वर्षांत चांगला पैसा उभा राहू शकतो?
10 वर्षांत तुमची एकूण निव्वळ गुंतवणूक 12 लाख रुपये होईल.
12% सरासरी वार्षिक परतावा गृहीत धरल्यास ही रक्कम सुमारे 23.23 लाख रुपये होऊ शकते.
यामध्ये तुमचे 12 लाख रुपये मुद्दल आणि सुमारे 11.23 लाख रुपये अंदाजे नफा असेल.
जर सरासरी परतावा 10% राहिला तर रक्कम सुमारे 20.48 लाख रुपये होऊ शकते.
15% परतावा मिळाल्यास ती सुमारे 27.86 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
मात्र हे सर्व आकडे अंदाजे आहेत कारण म्युच्युअल फंडात निश्चित परतावा नाही.
म्युच्युअल फंडातील परतावा बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो.
SIP मध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्याने चक्रवाढीचा फायदा मिळू शकतो, हे विशेष.
त्यामुळे 10 हजार रुपयांची नियमित SIP 10 वर्षांत मोठा पैसा तयार करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.