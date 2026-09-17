वाघ माणसावर हल्ला करण्यापूर्वी कोणते संकेत देतो?

संतोष कानडे
वाघ सामान्यतः माणसाला टाळण्याचा प्रयत्न करत असतो. अचानक हल्ला करणे ही नेहमीची बाब नाही.
मात्र वाघाला धोका वाटला किंवा तो चिडला तर त्याच्या वर्तनात काही इशारे दिसू शकतात.
वाघ अस्वस्थ झाल्यास गुरगुरणे किंवा फुसफुसण्यासारखे आवाज काढू शकतो.
तो कान मागे घेणे, शेपटी जोरात हलवणे किंवा शरीर ताठ ठेवणे असे संकेत देऊ शकतो.
वाघ सतत एखाद्या ठिकाणी लक्ष ठेवत असेल तर तो हल्ला करणार, हे ठरलेलं असतं.
जंगलात फिरताना वाघ एखाद्याकडे सरळ येत असेल किंवा अंतर कमी करत असेल तर परिस्थिती गंभीर असू शकते.
जंगलात वाघाला पळवून लावण्याचा किंवा त्याच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न वन विभागाचे कर्मचारीही करीत नाहीत.
वाघाच्या वर्तनाचा अंदाज लावण्यापेक्षा त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर राखणे हा सर्वात महत्त्वाचा नियम आहे.