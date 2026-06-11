11 जून 2026 राशीभविष्य! कोणाला धनलाभ तर कोणाला मिळणार यश?

Aarti Badade
उत्साह व उमेद वाढेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. व्यवसायात वाढ होईल.
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काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
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Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
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Shoulder Injury Symptoms
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