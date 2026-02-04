World Cancer Day 2026: महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळतात हे 11 कॅन्सरचे प्रकार

Anushka Tapshalkar

वर्ल्ड कॅन्सर डे 2026

महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारे 11 कॅन्सर प्रकार – लक्षणे ओळखा, तपासणी वेळेवर करा.

World Cancer Day 2026

sakal

स्तन कॅन्सर (Breast Cancer)

स्तनातील पेशी अनियंत्रित वाढतात; वय, लठ्ठपणा, मद्यपान व कौटुंबिक इतिहासामुळे धोका वाढतो. अनेकदा जोखीम घटक नसतानाही होऊ शकतो.

Breast Cancer

sakal

गर्भाशय मुख कॅन्सर (Cervical Cancer)

HPV संसर्गाशी थेट संबंध; HPV लस व नियमित तपासणीने मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. महिलांमध्ये चौथा सर्वाधिक कॅन्सर.

अंडाशयाचा कॅन्सर (Ovarian Cancer)

कारण स्पष्ट नाही; BRCA1/BRCA2 जनुक, कुटुंबातील इतिहासामुळे धोका. पोट फुगणे, पेल्विक वेदना, वारंवार लघवी ही लक्षणे.

Ovarian Cancer

sakal

एंडोमेट्रियल कॅन्सर (Endometrial Cancer)

गर्भाशयाच्या आतल्या आवरणात सुरू होतो; रजोनिवृत्तीनंतर जास्त. असामान्य योनीस्त्राव हे महत्त्वाचे लक्षण.

Endometrial Cancer

sakal

कोलोरेक्टल कॅन्सर (Colorectal Cancer)

५० वर्षांनंतर धोका वाढतो; शौचेत रक्त, पोटाच्या सवयी बदलणे. जगातील तिसरा सर्वाधिक कॅन्सर.

Colorectal Cancer

sakal

फुफ्फुसांचा कॅन्सर (Lung Cancer)

दीर्घकाळ खोकला, छातीत दुखणे, धाप लागणे. धूम्रपानामुळे 85% रुग्ण; लवकर तपासणी जीव वाचवू शकते.

Lung Cancer

sakal

यकृत कॅन्सर (Liver Cancer)

हिपॅटायटिस B/C, मद्यपान, फॅटी लिव्हरशी संबंधित. महिलांमध्ये नववा सर्वाधिक कॅन्सर.

Liver Cancer

sakal

तोंडाचा कॅन्सर (Oral Cancer)

तंबाखू, मद्य, सुपारी यामुळे धोका; न बरे होणाऱ्या जखमा, अल्सर ही लक्षणे.

Oral Cancer

sakal

पोटाचा कॅन्सर (Stomach Cancer)

खराब आहार, धूम्रपान, H. pylori संसर्ग कारणीभूत. अपचन, वजन घटणे, पोटदुखी जाणवते.

Stomach Cancer

sakal

मूत्रपिंड कॅन्सर (Kidney Cancer)

लघवीत रक्त, पाठदुखी; सुरुवातीला लक्षणे नसतात. अनेकदा तपासणीत योगायोगाने आढळतो.

Kidney Cancer

sakal

त्वचा कॅन्सर (Skin Cancer)

नवीन गाठी, न बऱ्या होणाऱ्या जखमा, रंग बदल. 50 वर्षांखाली महिलांमध्ये अधिक; सूर्यप्रकाश हा मोठा धोका.

Skin Cancer

sakal

