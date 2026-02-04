World Cancer Day 2026: महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळतात हे 11 कॅन्सरचे प्रकार

Anushka Tapshalkar
महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारे 11 कॅन्सर प्रकार – लक्षणे ओळखा, तपासणी वेळेवर करा.
World Cancer Day 2026
स्तनातील पेशी अनियंत्रित वाढतात; वय, लठ्ठपणा, मद्यपान व कौटुंबिक इतिहासामुळे धोका वाढतो. अनेकदा जोखीम घटक नसतानाही होऊ शकतो.
Breast Cancer
HPV संसर्गाशी थेट संबंध; HPV लस व नियमित तपासणीने मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. महिलांमध्ये चौथा सर्वाधिक कॅन्सर.
कारण स्पष्ट नाही; BRCA1/BRCA2 जनुक, कुटुंबातील इतिहासामुळे धोका. पोट फुगणे, पेल्विक वेदना, वारंवार लघवी ही लक्षणे.
Ovarian Cancer
गर्भाशयाच्या आतल्या आवरणात सुरू होतो; रजोनिवृत्तीनंतर जास्त. असामान्य योनीस्त्राव हे महत्त्वाचे लक्षण.
Endometrial Cancer
५० वर्षांनंतर धोका वाढतो; शौचेत रक्त, पोटाच्या सवयी बदलणे. जगातील तिसरा सर्वाधिक कॅन्सर.
Colorectal Cancer
दीर्घकाळ खोकला, छातीत दुखणे, धाप लागणे. धूम्रपानामुळे 85% रुग्ण; लवकर तपासणी जीव वाचवू शकते.
Lung Cancer
हिपॅटायटिस B/C, मद्यपान, फॅटी लिव्हरशी संबंधित. महिलांमध्ये नववा सर्वाधिक कॅन्सर.
Liver Cancer
तंबाखू, मद्य, सुपारी यामुळे धोका; न बरे होणाऱ्या जखमा, अल्सर ही लक्षणे.
Oral Cancer
खराब आहार, धूम्रपान, H. pylori संसर्ग कारणीभूत. अपचन, वजन घटणे, पोटदुखी जाणवते.
Stomach Cancer
लघवीत रक्त, पाठदुखी; सुरुवातीला लक्षणे नसतात. अनेकदा तपासणीत योगायोगाने आढळतो.
Kidney Cancer
नवीन गाठी, न बऱ्या होणाऱ्या जखमा, रंग बदल. 50 वर्षांखाली महिलांमध्ये अधिक; सूर्यप्रकाश हा मोठा धोका.
Skin Cancer
