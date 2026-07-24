मुलं आई-वडिलांबद्दल अशा 12 गोष्टी लक्षात ठेवतात; पालकांनाही नसते कल्पना

Anushka Tapshalkar

मुलं तुमच्याकडून काय शिकतात?

मुलं फक्त तुमचे शब्द ऐकत नाहीत, तर तुमच्या प्रत्येक कृतीचं निरीक्षण करत असतात. त्यांच्या नजरेतून सुटत नाहीत या 12 गोष्टी.

Thigs Kids Notice about Parents

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स्वतःबद्दल कसं बोलता?

"मी काहीच चांगलं करत नाही" किंवा "मी खूप वाईट दिसते" अशा नकारात्मक वाक्यांचा मुलांवर परिणाम होतो. तेही हळूहळू स्वतःबद्दल तसंच बोलू लागतात.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

खरंच ऐकता का?

मोबाइल पाहत किंवा दुसऱ्या कामात व्यस्त असताना मुलांचं बोलणं ऐकल्यास ते लगेच ओळखतात. काही मिनिटांचं पूर्ण लक्ष त्यांच्यासाठी खूप मौल्यवान असतं.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

तणाव कसा हाताळता?

राग, घाई, चिडचिड किंवा शांतपणे परिस्थिती हाताळणं—मुलं हे सगळं पाहतात. तणावावर मात करण्याची पद्धत ते पालकांकडूनच शिकतात.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

इतरांशी कसं वागता?

वेटर, डिलिव्हरी बॉय, सफाई कर्मचारी किंवा दुकानदारांशी आदराने वागणं मुलांसाठी मोठा धडा ठरतो.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

चूक मान्य करता का?

पालकांनी स्वतःची चूक मान्य करून मनापासून माफी मागितल्यास मुलांना नम्रतेचं महत्त्व समजतं.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

इतरांबद्दल काय बोलता?

शेजारी, नातेवाईक किंवा सहकाऱ्यांबद्दल सतत टीका किंवा गॉसिप केल्यास त्याचा प्रभाव मुलांच्या विचारांवर पडतो.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत

मिठी, कौतुक, प्रेमळ शब्द आणि छोट्या कृती मुलांना सुरक्षिततेची आणि आपुलकीची भावना देतात.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

आई-वडिलांचं नातं

पालक एकमेकांशी प्रेमाने, संयमाने आणि आदराने वागत असतील तर घरातील सकारात्मक वातावरण मुलांना जाणवतं.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

पैशांबद्दलचा दृष्टिकोन

पैशांबद्दल कायम चिंता, वाद किंवा भीतीचं वातावरण असेल तर मुलांमध्येही पैशांबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकतात.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

चुकांवर प्रतिक्रिया कशी देता?

लहानशी चूक झाल्यावर शांतपणे उपाय शोधता की रागावता? तुमची प्रतिक्रिया मुलांना चुका कशा हाताळायच्या हे शिकवते.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

शेवटचा संदेश

मुलं तुमचं प्रत्येक पाऊल पाहत असतात. त्यामुळे परिपूर्ण पालक होण्यापेक्षा संवेदनशील, आदर्श आणि सकारात्मक वर्तन करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

Thigs Kids Notice about Parents

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sakal

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