उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शाळा पुन्हा सुरू! मुलांच्या डब्यासाठी ५ मिनिटांत तयार करा हे ५ झटपट पदार्थ

Anushka Tapshalkar

शाळेच्या डब्याचा टेन्शन संपलं!

मे महिन्याची सुट्टी संपली असून शाळा पुन्हा सुरू होत आहेत. अशावेळी मुलांच्या डब्यासाठी काय बनवायचे हा प्रश्न अनेक पालकांना पडतो. यासाठीच आम्ही काही झटपट आणि सोप्या रेसिपीज घेऊन आलो आहोत.

ब्रेड सँडविच

ब्रेडला लोणी किंवा हिरवी चटणी लावा. काकडी, टोमॅटो, बीट किंवा गाजर भरून तयार करा हेल्दी सँडविच.

दही पोहे

पातळ पोहे, दही, मीठ, साखर आणि कोथिंबीर मिसळा. मोहरी-जिऱ्याची फोडणी दिली की स्वादिष्ट दही पोहे तयार.

मोड आलेल्या कडधान्याचा चाट

मोड आलेले मूग किंवा मटकी, कांदा, टोमॅटो, लिंबू आणि चाट मसाला घालून बनवा प्रथिनयुक्त चाट.

Sprouts Chaat

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पनीर किंवा चीज रोल

पोळीमध्ये पनीर, भाज्या आणि चटणी भरून रोल तयार करा. वेळ कमी असेल तर फक्त चीज स्प्रेड लावूनही बनवू शकता.

झटपट मोकळ भाजणी

परतलेल्या कांदा-मिरचीत भिजवलेली थालीपीठ भाजणी घाला. मीठ-तिखट टाकून काही मिनिटांत पदार्थ तयार.

डबा बनवणं आता सोपं!

थोडं नियोजन आणि या झटपट रेसिपीजमुळे मुलांसाठी पौष्टिक, चविष्ट आणि पोटभर डबा ५ मिनिटांत तयार होईल

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