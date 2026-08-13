125 वर्षांपूर्वी मराठी महिलांचा लूक कसा होता? पाहा दुर्मिळ फोटो

Vinod Dengale
आजपासून 125 वर्ष मागे म्हणजे 1900 च्या आसपास महाराष्ट्रातील महिलांची वेशभूषा आजपेक्षा खूप वेगळी होती.
Old Photo - Pintrest
Pintrest
त्या काळातील महिलांच्या वेशभूषेत दागिने आणि पारंपरिक पेहरावाची झलक पाहायला मिळते.
ornaments - Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
महाराष्ट्रातील पारंपरिक वेशभूषेत नऊवारी साडीला विशेष स्थान त्या काळात असल्याचे फोटोत दिसते.
Saree - The Royal Archives, UK
The Royal Archives, UK
त्यावेळची नऊवारी साडी नेसण्याची पद्धत आणि पदराची रचना याची एक वेगळी खासियत होती.
Speciality - old indian photos
old indian photos
त्याकाळात मराठी महिलांच्या पेहरावात नाकात नथ आणि बाकी दागिने पाहायला मिळतात.
Look - The Royal Collection Trust, UK
The Royal Collection Trust, UK
त्यावेळी काही मराठी महिला स्टुडिओमध्ये जाऊन देखील फोटो शूट करत होत्या त्यातही वेशभूषा दिसून येते.
Studio - Indian Reunification Association's Post
Indian Reunification Association's Post
Pune 150 Years Ago: How Did Postmen Look?
Old Indain Photos