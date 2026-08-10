150 वर्षांपूर्वी पुण्यातील पोस्टमन कसे दिसायचे? पाहा सुंदर व्हिंटेज फोटो

Vinod Dengale

आज आणि आधी

आज-काल आपण जे पोस्ट ऑफिस आणि आपल्याला पोस्टाच पत्र द्यायला येणारा पोस्टमन बघतो तो आधी खूप वेगळा होता.

Today Post Office 

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Justdial

150-Year-Old Pune Postman Photo 150 वर्षांपूर्वी

आधुनिक पुण्यापेक्षा 150 वर्षांपूर्वीचं पुणं ज्याला पूर्ण पूना म्हटलं जायचे ते पूर्णपणे वेगळं होतं.

Pune 150 years back

जुने फोटो

त्या काळातील जीवनशैलीची झलक जुन्या छायाचित्रे आणि पोस्टकार्डमधून पाहायला मिळते.

Old Photos 

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esakal

पोस्टमन

पोस्टमनचा हा व्हिंटेज फोटो त्या काळातील पोस्टमन कसा होता हे सांगतो.

Postman

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Private Collectors Collection, Pune

आठवण

त्यांचा पोशाख आणि एकूण व्यक्तिमत्त्व त्या काळातील टपाल व्यवस्थेची आठवण करून देते.

dressing 

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India Historical Moments'

पोस्टमनची भूमिका

मोबाइल, इंटरनेट किंवा ई-मेल नसलेल्या त्या काळात देशभारत टपाल सेवाच महत्त्वाची होती. त्यामुळे पोस्टमनची भूमिका खूप महत्त्वाची होती.

Postman role 

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The Indian Postaman

पोस्ट ऑफिस

त्या काळातील पोस्ट ऑफिसदेखील या फोटोमध्ये दाखविल्याप्रमाणे सुंदर दिसायचे.

Old Post Office 

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old indian photos

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eSakal

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