14 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! वाचा एका क्लिकमध्ये

Aarti Badade

मेष

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.

Horoscope Today

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Sakal

वृषभ

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

मिथुन

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

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Sakal

कर्क

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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Sakal

सिंह

बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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Sakal

कन्या

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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Sakal

तुळ

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

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Sakal

वृश्चिक

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

धनु

आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

मकर

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

कुंभ

संततीचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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Sakal

मीन

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

इन्स्टंट ग्लो हवा? तांदळाच्या पिठाचा हा घरगुती उपाय नक्की करा!

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esakal

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