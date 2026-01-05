१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आत्तापर्यंत करियरमध्ये किती सिक्स मारले? थक्क करणारे आकडे

Pranali Kodre

कर्णधार वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी सध्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील वनडे मालिकेत नेतृत्व करत आहे.

Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats

१९ वर्षांखालील भारतीय संघाचा विजय

या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात ५ जानेवारीला भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

U19 Team India

कारकिर्दीतील षटकार

दरम्यान, १४ वर्षांच्या वैभवकडे मोठे फटके खेळण्याची शैली असून त्याने आत्तापर्यंत अनेकदा त्याची ही ताकद दाखावली आहे. वैभवने त्याच्या कारकि‍र्दीत १०० हून अधिक षटकार आत्तापर्यंत मारले आहेत.

प्रथम श्रेणी आणि लिस्ट ए मधील षटकार

त्याने बिहारकडून वरिष्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८ सामन्यांत ६ षटकार मारले आहे, तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ८ सामन्यांत २३ षटकार मारले आहेत.

टी२० मधील षटकार

वैभवने १८ टी२० सामने खेळताना ६२ षटकार मारले आहेत, यात राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल खेळतानाच्या ७ सामन्यांतील २४ षटकारांचाही समावेश आहे.

१९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम

त्याने १९ वर्षांखालील कसोटी क्रिकेटमध्ये ६ सामन्यांत सर्वाधिक १६ षटकार मारले आहेत, तसेच १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्येही १७ सामन्यांत सर्वाधिक ७० षटकार मारले आहेत.

स्फोटक फलंदाजी

त्याच्या या आकड्यांवरून तो किती स्फोटक फलंदाजी करू शकतो, हे लक्षात येते.

(महत्त्वाचे: सर्व आकडेवारी ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत.)

