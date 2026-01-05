१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आत्तापर्यंत करियरमध्ये किती सिक्स मारले? थक्क करणारे आकडे

Pranali Kodre
वैभव सूर्यवंशी सध्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील वनडे मालिकेत नेतृत्व करत आहे.
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात ५ जानेवारीला भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्सने विजय मिळवला.
U19 Team India
Sakal
दरम्यान, १४ वर्षांच्या वैभवकडे मोठे फटके खेळण्याची शैली असून त्याने आत्तापर्यंत अनेकदा त्याची ही ताकद दाखावली आहे. वैभवने त्याच्या कारकिर्दीत १०० हून अधिक षटकार आत्तापर्यंत मारले आहेत.
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
त्याने बिहारकडून वरिष्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८ सामन्यांत ६ षटकार मारले आहे, तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ८ सामन्यांत २३ षटकार मारले आहेत.
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
वैभवने १८ टी२० सामने खेळताना ६२ षटकार मारले आहेत, यात राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल खेळतानाच्या ७ सामन्यांतील २४ षटकारांचाही समावेश आहे.
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
त्याने १९ वर्षांखालील कसोटी क्रिकेटमध्ये ६ सामन्यांत सर्वाधिक १६ षटकार मारले आहेत, तसेच १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्येही १७ सामन्यांत सर्वाधिक ७० षटकार मारले आहेत.
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
त्याच्या या आकड्यांवरून तो किती स्फोटक फलंदाजी करू शकतो, हे लक्षात येते.
(महत्त्वाचे: सर्व आकडेवारी ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत.)
Vaibhav Suryavanshi’s Six-Hitting Stats
Sakal
Rohit Sharma
Sakal