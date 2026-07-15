आजचे राशीभविष्य १५ जुलै २०२६! कोणासाठी धनलाभ, कोणासाठी आरोग्याची काळजी?

Aarti Badade
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.
Horoscope
Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
Horoscope
Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
Horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
Horoscope
Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
Horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
Horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
Horoscope
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
Horoscope
Sakal
Jowar or Ragi health benefits
Sakal