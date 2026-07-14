ज्वारी की नाचणी? आरोग्यासाठी कोणते धान्य ठरते अधिक फायदेशीर?

Aarti Badade
आरोग्यासाठी कोणते धान्य ठरते अधिक फायदेशीर?
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
कॅल्शियम आणि लोह मुबलक असल्याने हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत होते.
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
फायबर भरपूर असल्याने पचन सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
दोन्ही धान्यांचा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
ज्वारी आणि नाचणीतील पोषक घटक हृदयाच्या आरोग्याला आधार देतात.
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
हाडांसाठी नाचणी, तर वजन कमी करण्यासाठी ज्वारी उत्तम पर्याय ठरू शकते.
Jowar or Ragi health benefits
Sakal
आहारात ज्वारी आणि नाचणी दोन्ही आलटून-पालटून खाल्ल्यास अधिक फायदे मिळू शकतात.
Jowar or Ragi health benefits
akal
Crown Headache
Sakal