बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी तयार केलेला १५० किलोचा मोदक पाहिलात का?

सकाळ डिजिटल टीम

१५0 किलोचा महामोदक

तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील रॉकफोर्ट मंदिरात बाप्पाला १५० किलोचा 'कोझुकट्टई' (मोदक) नैवेद्य म्हणून अर्पण करण्यात आला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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दोन भागांत ७५-७५ किलोची विभागणी

हा महामोदक दोन भागांत विभागून ७५-७५ किलोप्रमाणे रॉकफोर्ट शिखरावरील उच्छिपिल्लईयार अन् पायथ्याच्या माणिक विनायकाला अर्पण केला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

६०० पायऱ्या चढवून शिखरावर अर्पण

पायथ्याशी ७५ किलोचा मोदक अर्पण केल्यावर, उरलेला ७५ किलोचा मोदक कर्मचाऱ्यांनी ६०० हून अधिक पायऱ्या चढून शिखरावर पोहोचवला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

वाजत-गाजत मिरवणूक

पारंपरिक मेळम वाद्यवृंदाच्या गजरात हा अवाढव्य मोदक सजवलेल्या पाळण्यातून भक्तिभावाने मंदिरात आणण्यात आला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal

तांदूळ, गूळ अन् खोबऱ्याचा वापर

हा महाकाय मोदक तयार करण्यासाठी तांदळाचे पीठ, गूळ, सुके खोबरे अन् वेलची अशा साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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वाफवण्यासाठी लागला तासांचा वेळ

हा भव्य अन् वजनदार मोदक व्यवस्थित शिजवण्यासाठी मोठ्या भांड्यांमध्ये विशेष वाफेची प्रक्रिया करून तासांची मेहनत लागली.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

रॉकफोर्ट मंदिराची जुनी परंपरा

तिरुचिरापल्ली येथील रॉकफोर्ट मंदिरात गणेशोत्सवाला बाप्पाला असा महाकाय मोदक अर्पण करण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

दर्शनासाठी प्रचंड गर्दी

हा १५० किलोचा भव्य मोदक पाहण्यासाठी अन् बाप्पाच्या आशीर्वादासाठी हजारो भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली होती.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

महाप्रसाद वाटप

गणपती बाप्पाला नैवेद्य दाखवून मुख्य आरती संपन्न झाल्यानंतर हा मोदक सर्व भाविकांमध्ये प्रसाद म्हणून वाटण्यात आला.

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

गणेशोत्सवातील मुख्य आकर्षण

श्रद्धा आणि भक्तीचे प्रतीक असलेला हा १५० किलोचा महामोदक यंदाच्या गणेशोत्सवातील सर्वात मोठा विशेष आकर्षण ठरला!

Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!

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sakal 

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