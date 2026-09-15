बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी तयार केलेला १५० किलोचा मोदक पाहिलात का?

सकाळ डिजिटल टीम
तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील रॉकफोर्ट मंदिरात बाप्पाला १५० किलोचा 'कोझुकट्टई' (मोदक) नैवेद्य म्हणून अर्पण करण्यात आला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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हा महामोदक दोन भागांत विभागून ७५-७५ किलोप्रमाणे रॉकफोर्ट शिखरावरील उच्छिपिल्लईयार अन् पायथ्याच्या माणिक विनायकाला अर्पण केला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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पायथ्याशी ७५ किलोचा मोदक अर्पण केल्यावर, उरलेला ७५ किलोचा मोदक कर्मचाऱ्यांनी ६०० हून अधिक पायऱ्या चढून शिखरावर पोहोचवला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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पारंपरिक मेळम वाद्यवृंदाच्या गजरात हा अवाढव्य मोदक सजवलेल्या पाळण्यातून भक्तिभावाने मंदिरात आणण्यात आला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
sakal
हा महाकाय मोदक तयार करण्यासाठी तांदळाचे पीठ, गूळ, सुके खोबरे अन् वेलची अशा साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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हा भव्य अन् वजनदार मोदक व्यवस्थित शिजवण्यासाठी मोठ्या भांड्यांमध्ये विशेष वाफेची प्रक्रिया करून तासांची मेहनत लागली.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
sakal
तिरुचिरापल्ली येथील रॉकफोर्ट मंदिरात गणेशोत्सवाला बाप्पाला असा महाकाय मोदक अर्पण करण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
sakal
हा १५० किलोचा भव्य मोदक पाहण्यासाठी अन् बाप्पाच्या आशीर्वादासाठी हजारो भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली होती.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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गणपती बाप्पाला नैवेद्य दाखवून मुख्य आरती संपन्न झाल्यानंतर हा मोदक सर्व भाविकांमध्ये प्रसाद म्हणून वाटण्यात आला.
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
sakal
श्रद्धा आणि भक्तीचे प्रतीक असलेला हा १५० किलोचा महामोदक यंदाच्या गणेशोत्सवातील सर्वात मोठा विशेष आकर्षण ठरला!
Ganesh Chaturthi Special: 150-kg Modak Devotion!
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