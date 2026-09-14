गणेशपूजेतील पवित्र 'आघाडा'! आघाड्याच्या पानांचा रस पिल्यावर काय होते?

सकाळ डिजिटल टीम
भाद्रपद गणेशोत्सवात बाप्पाला अर्पण केल्या जाणाऱ्या २१ पत्रींमध्ये 'अपामार्ग पत्रम्' म्हणजेच आघाड्याच्या पानांचा विशेष समावेश असतो.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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आघाड्याचे शास्त्रीय नाव 'Achyranthes aspera' असून संस्कृतमध्ये याला 'अपामार्ग' म्हणतात; आयुर्वेदात याला अतिशय पूजनीय स्थान आहे.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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धार्मिक मान्यतेनुसार आघाड्यात वातावरणातील वाईट प्रवृत्ती आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवण्याची शक्ती असते, म्हणून देवपूजेत हा पवित्र मानतात.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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ग्रामीण भागात याच्या वाळलेल्या काडीचा वापर दातवण म्हणून करतात; यामुळे दातदुखी, हिरड्यांतून रक्त येणे अन् तोंडाची दुर्गंधी थांबते.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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आघाड्याच्या पानांचा रस किंवा काढा घेतल्यास अपचन, गॅस, पोटफुगी अन् बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊन भूक सुधारण्यास मदत होते.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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आयुर्वेदानुसार आघाड्यात मूत्रल गुणधर्म असतात; याचा योग्य प्रमाणात काढा प्यायल्याने लघवी साफ होते अन् किडनी स्टोनचा त्रास कमी होतो.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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पानांचा लेप खाज, खरुज अन् इसबवर अत्यंत गुणकारी ठरतो; तसेच जखमेवर रस लावल्यास जंतुसंसर्ग रोखून जखम वेगाने भरून येते.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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विंचू, मधमाशी किंवा विषारी कीटक चावल्यास आघाड्याच्या पानांचा रस किंवा मूळ उगाळून लावल्याने जळजळ अन् सूज झटपट कमी होते.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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आघाड्यापासून तयार केलेले भस्म (अपामार्ग क्षार) मधासोबत सेवन केल्यास जुनाट खोकला, दमा आणि कफ दोषावर त्वरित आराम मिळतो.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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या वनस्पतीच्या बियांची खीर किंवा काढा अतिभूक लागण्याची सवय कमी करतो; ज्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी घटवून वजन वेगाने कमी होते.
Aghada (Apamarga) Health Benefits
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