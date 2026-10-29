१५० वर्षांपूर्वी नवरीच्या शृंगारात वापरल्या जायच्या या खास गोष्टी! आजच्या मेकअप किटमध्येही नाहीत

Varsha Balhe
आज नवरीच्या मेकअपसाठी अनेक प्रकारची साधनं वापरली जातात. मेकअप किटमध्येही अनेक वस्तू असतात. मात्र, १५० वर्षांपूर्वी नवरीचा शृंगार करण्यासाठी नैसर्गिक गोष्टींचा वापर केला जायचा.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
पूर्वीच्या काळात आजच्यासारखी लिपस्टिक नव्हती. ओठांना रंग देण्यासाठी काही ठिकाणी नैसर्गिक रंगांचा वापर केला जायचा.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
डोळ्यांचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी घरगुती काजळ वापरलं जायचं. दिव्याच्या ज्योतीपासून जमा झालेल्या काजळीपासून काजळ तयार करण्याची पद्धत होती.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
लग्नाच्या आधी नवरीला हळद, बेसन आणि चंदनाचं उटणं लावलं जायचं. या पारंपरिक पद्धतीचा वापर त्वचेची काळजी घेण्यासाठी केला जायचा.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
नवरीच्या शृंगारात कुंकवाला महत्त्वाचं स्थान होतं. वेगवेगळ्या प्रथा आणि परंपरांनुसार कपाळावर कुंकू किंवा चंदन लावलं जायचं.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
नवरीच्या हातांवर मेहंदी काढण्याची परंपरा जुनी आहे. पूर्वी मेहंदीच्या पानांची पेस्ट तयार करून तिचा वापर केला जायचा.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
नवरीच्या शृंगारात फुलांनाही महत्त्व होतं. केसांमध्ये मोगरा किंवा इतर सुगंधी फुलं माळली जायची.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
पूर्वीच्या काळातील नवरीचा शृंगार स्थानिक परंपरा आणि उपलब्ध साधनांनुसार बदलत असे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मेकअपची पद्धत सारखीच होती, असं म्हणता येत नाही.
BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal