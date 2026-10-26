ना महागडी लिपस्टिक, ना फाउंडेशन! १५० वर्षांपूर्वी नवरीचा मेकअप कसा केला जायचा?

Varsha Balhe
आज नवरीच्या मेकअपसाठी फाउंडेशन, लिपस्टिक आणि अनेक सौंदर्यप्रसाधनं वापरली जातात. पण पूर्वीच्या काळात मेकअपसाठी घरात मिळणाऱ्या नैसर्गिक गोष्टींचा वापर केला जायचा.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
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चेहऱ्याची काळजी घेण्यासाठी हळद, चंदन आणि बेसन यांसारख्या गोष्टी वापरल्या जायच्या. मात्र, ही पद्धत प्रदेश आणि परंपरेनुसार बदलत असे.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
ओठांना रंग देण्यासाठी काही ठिकाणी विड्याचं पान आणि फुलांपासून मिळणाऱ्या रंगांचा वापर केला जायचा. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी हीच पद्धत होती असं नाही.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
डोळे उठून दिसावेत म्हणून काजळ वापरण्याची परंपरा जुनी आहे. ते घरच्या घरीही तयार केलं जायचं.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
नवरीच्या कपाळावर कुंकू लावण्याला महत्त्व होतं. काही परंपरांमध्ये चंदनाचाही वापर केला जायचा.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
केसांची वेणी किंवा अंबाडा सजवण्यासाठी मोगरा आणि इतर सुगंधी फुलांचा वापर केला जायचा. त्यामुळे नवरीचा पारंपरिक साज अधिक खुलून दिसायचा.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
नवरीच्या शृंगारात सोन्या-चांदीचे दागिने, बांगड्या आणि पारंपरिक अलंकार यांना महत्त्व होतं. प्रदेशानुसार दागिन्यांचे प्रकार बदलत असत.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
पूर्वीच्या काळातील नवरीचा साज हा स्थानिक परंपरा, उपलब्ध साधनं आणि कुटुंबाच्या रीतिरिवाजांनुसार ठरत असे. त्यामुळे १५० वर्षांपूर्वी सर्वच नवरींचा मेकअप एकसारखा होता, असं म्हणता येत नाही.
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
esakal
THIS ANIMAL ADOPTS ORPHANED BABIES
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