Aarti Badade
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
today horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
today horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.
today horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात कटकटी संभवतात. वादविवाद टाळावेत.
today horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
today horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मनोबल उत्तम राहील.
today horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
today horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
today horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope Today
Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
Jatayu Story in Ramayana Lord Rama
Sakal