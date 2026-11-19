Aarti Badade
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
today horoscope
Sakal
शासकीय कामे मार्गी लागतील. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
today horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
today horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
Horoscope Today
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
today horoscope
Sakal
विरोधकांवर मात कराल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
today horoscope
Sakal
नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope today
Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
horoscope today
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. भागीदारी व्यवसायातील निर्णय मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
Horoscope Today
Sakal
Chanakya Niti: Fake Friends, people Fake Tears,