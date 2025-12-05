१९०१ ते आतापर्यंत... कोणत्या पिढीचे नाव काय आहे? ते कसं पडलं?

Mansi Khambe
पहिल्या महायुद्धादरम्यान जन्मलेल्या किंवा ज्यांनी त्यांचे बालपण घालवले त्यांना द ग्रेटस्ट जनरेशन असे म्हटले जात असे.
हे लोक दुसऱ्या महायुद्धाचा भाग होते, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आणि असंख्य साथीच्या आजारांना तोंड दिले. या सर्व संघर्षांनंतर, या पिढीला द ग्रेटस्ट जनरेशन असे म्हटले गेले.
नोव्हेंबर १९५१ मध्ये, "द यंगर जनरेशन" नावाचा एक लेख प्रकाशित झाला. ज्यामध्ये एका नवीन पिढीला पहिल्यांदा सायलेंट जनरेशन असे संबोधण्यात आले. १९२८ ते १९४५ दरम्यान जन्मलेल्यांना हे नाव देण्यात आले.
त्यांना सायलेंट जनरेशन असे म्हटले जात असे कारण त्यांनी महायुद्धांचे कष्ट पाहिले, जगभरात गुलामगिरी, बेरोजगारी आणि नैराश्याचे बळी पडले आणि सर्वकाही शांतपणे सहन केले.
हे १९६३ मध्ये घडले. लेस्ली जे. नॅसन नावाच्या लेखिकेने डेली प्रेस वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला. त्यात दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून सुरू झालेल्या बेबी बूमर पिढीचा उल्लेख होता.
या काळात लोकसंख्या लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे बेबी बूमर हे नाव देण्यात आले. फक्त १९ वर्षांत अंदाजे ७६ दशलक्ष मुले जन्माला आली.
कादंबरीकार आणि पत्रकार डग्लस कूपलँड यांनी १९८७ मध्ये व्हँकुव्हर मासिकातील एका लेखात "जनरल-एक्स" हा शब्द वापरला. त्यांनी दावा केला की त्यांनी "क्लास: अ गाईड थ्रू द अमेरिकन स्टेटस सिस्टम" या पुस्तकातून हा शब्द घेतला आहे.
ही पिढी आधुनिक युगाची सुरुवात मानली जाते. ही पिढी टेलिव्हिजन आणि संगणकांपर्यंत पोहोचणारी पहिली पिढी होती. त्यांना सिनेमा, कला आणि संगीतात रस निर्माण झाला. जनरल-एक्स ही आधुनिक आणि तांत्रिक प्रगती अनुभवणारी पहिली पिढी होती.
१९९१ मध्ये, विल्यम स्ट्रॉस आणि नील होवे यांचे "जनरेशन" नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. मिलेनियल्सना "जनरेशन" असेही संबोधले जात असे, परंतु कदाचित त्यांना हा शब्द आवडला नाही, म्हणूनच त्याला व्यापक लोकप्रियता मिळाली नाही.
या पिढीच्या काळातच टेलिव्हिजन काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात बदलले. लँडलाइन फोनचे युग मोबाईल फोन आणि नंतर स्मार्टफोनमध्ये सुरू झाले. या युगात लक्षणीय तांत्रिक बदल झाले. नवीन तंत्रज्ञान आणले गेले. खेळ, चित्रपट, टीव्ही आणि संगीताने या पिढीला भुरळ घातली.
१९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या लोकांना जनरेशन-झेड म्हटले जात असे. खरं तर, २००५ मध्ये रॅपर एमसी लार्सने एका गाण्यात "जनरेशन आय" हा शब्द वापरला. त्यानंतर, जीन ट्वेंगे नावाच्या एका लेखिकेने तिच्या पुस्तकात "जनरेशन" चा उल्लेख केला.
येथूनच "जनरेशन जी" हा शब्द उगम पावला, जो "जनरेशन-झेड" असा संक्षिप्त केला गेला. त्यांना "झूमर" असेही म्हटले जात असे. जनरेशन-झेड ही मूलतः स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या युगात वाढलेली पिढी आहे. ती डिजिटल युगाची पिढी आहे.
मार्क मॅकक्रिन्डल नावाच्या एका ऑस्ट्रेलियन सामाजिक संशोधकाने २००८ मध्ये एक अभ्यास केला. त्या संशोधनाच्या आधारे, २०१३ ते २०२४ दरम्यान जन्मलेल्यांना जनरेशन अल्फा म्हटले जात असे.
या पिढीतील बहुतेक लोकांचे मिलेनियल पालक असल्याने, जनरेशन-अल्फाला "मिनी-मिलेनियल्स" असेही म्हणतात. ही पिढी स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्स वापरून व्यसनाधीनतेपर्यंत वाढली आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचाही त्यांच्यावर लक्षणीय प्रभाव आहे.
१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०३९ दरम्यान जन्मलेल्या मुलांना बीटा बेबीज म्हटले जाईल. हा शब्द मार्क मॅकक्रिन्डल यांनी तयार केला होता. जनरेशन अल्फा नंतरच्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करतो.
ही मुले जन्मापासूनच डिजिटल युगात बुडतील आणि एआय, ऑटोमेशन आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी सारख्या सामान्य तंत्रज्ञानासह वाढतील.
