Gen-Z ते बीटा पर्यंत... वेगवेगळ्या पिढ्यांना ही नावे कोणी आणि कशी दिली?

Millennials, Gen-Y आणि Gen-Alpha सारखी नावे वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये लोकप्रिय झाली. वेगवेगळ्या पिढ्यांना ही नावे कोणी दिली ते जाणून घेऊया.
ते १९९८ साल होते. अमेरिकन पत्रकार टॉम ब्रोकॉ यांनी "द ग्रेटेस्ट जनरेशन" नावाचे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात त्यांनी १९०१ ते १९२७ दरम्यान जन्मलेल्या लोकांचे वर्णन केले आहे.
या पिढीला ग्रेटेस्ट जनरेशन म्हटले आहे कारण त्यांचा जन्म पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाला होता. त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतला होता. या काळात त्यांना गरिबी आणि असंख्य आजारांना तोंड द्यावे लागले.
१९२७ पासून अनेक नवीन पिढ्या उदयास आल्या आहेत. यापैकी, मिलेनियल्स, किंवा जेन-वाय, आणि जेन-झेड, सोशल मीडियावर वारंवार चर्चेत आहेत.
त्यांना "सेकंड ग्रेटेस्ट" ही पदवी देखील दिली जाते. या दोन पिढ्यांव्यतिरिक्त, बेबी बूमर्स, द सायलेंट जनरेशन, जेन-एक्स आणि जेन-अल्फा देखील शर्यतीत आहेत.
प्रत्यक्षात, Gen-Z आणि Millennials सारखे शब्द फक्त नावे नाहीत तर संदर्भ बिंदू आहेत जे वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांमध्येच नव्हे तर समाजात वेगवेगळ्या वेळी होत असलेल्या बदलांना समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करतात.
पिढ्यांना नावे ठेवण्याची ही पद्धत २० व्या शतकात सुरू झाली. हे काम समाजशास्त्रज्ञ आणि लोकसंख्याशास्त्रज्ञ करतात.
ते जनगणनेचा डेटा आणि जन्मदर तपासतात. तसेच समाजात होत असलेल्या बदलांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात.
या घटनांचा जनतेवर होणारा परिणाम, तांत्रिक प्रगती, आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन ही नावे निश्चित केली जातात.
