१९७० साली पुण्यातील हॉटेलमध्ये किती होते चिकन-मटण थाळीचे दर?

Shubham Banubakode
पुण्यातील अनेक भागात विविध प्रकारची हॉटेल्स किंवा खाणावळ सुरू झाली आहेत. काही ठिकाणीच्या चिकन-मटण थाळी तर विशेष प्रसिद्ध आहे.
या थाळींचे दर १५० ते ५०० रुपये इतके असतात. पण १९७०-८० च्या काळात पुण्यात चिकन मटण थाळीचे दर किती होते? तुम्हाला माहिती आहे का?
पुण्याच्या लक्ष्मी रोडवरील सातारकर्स हेल्थ होम या हॉटेल्सचं १९७० मधील मेनूकार्ड सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे.
या मेनूकार्डमध्ये दिसतंय त्या प्रमाणे मटण स्पेशल, मटण बिर्याणी यांचे दर ६० पैशांच्या जवळपास आहे.. तर मटण ताटचे दर १.३५ रुपये इतके आहेत.
याशिवाय मटण राईस प्लेट, मटण फ्राय, साध मटण, खिमा, खिमा फ्राय, खिमा एग्ज पुलाव असे पदार्थही या मेनूकार्डमध्ये आहे. या पदार्थांचे दर ६० ते ९० पैसे इतके आहे.
मटणाबरोबरच चिकनच्याही बऱ्याच थाळी उपलब्ध आहे. चिकन करी ८७ पैशांना तर चिकन फ्राय १.१२ रुपयांना आहे.
चिकन बिर्याणी १.२५ पैसे, लिव्हर फ्राय ६२ पैसे, लिव्हर करी, ७५ पैसे इतके आहेत.
याबरोबरच अंडाकरी ६२ पैशांना, अंडा फ्राय ७५ पैशांना, आमलेट ५६ पैशांना, बॉईल अंडे १९ पैशांना आहे.
