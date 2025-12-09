पोलीस चोरी गेलेल्या मोबाईलचं लोकेशन कसं शोधतात?

Shubham Banubakode
आजकाल सर्व कामे मोबाईलवर होत असल्याने फोन चोरी झाल्यास मोठी अडचण निर्माण होते.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस तुमच्या मोबाईलचे लोकेशन ट्रॅक करण्याची प्रक्रिया सुरू करतात.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
प्रत्येक फोनचा एक यूनिक IMEI नंबर असतो. हाच नंबर पोलिसांना मोबाईल शोधण्यात सर्वात जास्त मदत करतो.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
मोबाईलला कोणत्या नेटवर्क टॉवरकडून सिग्नल मिळत आहे, यावरून मोबाईलचा अंदाजे लोकेशन शोधता येते.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
फोनमध्ये असलेली GPS सिस्टीम ऑन असल्यास मोबाईलचे अचूक लोकेशन मिळते.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
फोनमध्ये Google लॉगिन असल्यास त्याच्या लोकेशन हिस्ट्रीवरूनही मोबाईल कुठे होता हे समजते.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
फोनमधील काही सोशल मीडिया किंवा इतर अॅप्सही लोकेशन शेअर करतात; पोलिस याचीही मदत घेतात.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
फोनवरून केलेले कॉल, मेसेजेस आणि नेटवर्क अॅक्टिव्हिटी तपासूनही मोबाईलचे लोकेशन मिळवले जाते.
How Police Track Stolen Mobile Location in India
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Thailand Afternoon Alcohol Ban Removed 2025
esakal