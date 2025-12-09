पोलीस चोरी गेलेल्या मोबाईलचं लोकेशन कसं शोधतात?

Shubham Banubakode

स्मार्टफोन चोरी झाला तर?

आजकाल सर्व कामे मोबाईलवर होत असल्याने फोन चोरी झाल्यास मोठी अडचण निर्माण होते.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

पोलिसांची तात्काळ मदत

तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस तुमच्या मोबाईलचे लोकेशन ट्रॅक करण्याची प्रक्रिया सुरू करतात.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

IMEI नंबरची मोठी भूमिका

प्रत्येक फोनचा एक यूनिक IMEI नंबर असतो. हाच नंबर पोलिसांना मोबाईल शोधण्यात सर्वात जास्त मदत करतो.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

सिमकार्ड कोणत्या टॉवरवर?

मोबाईलला कोणत्या नेटवर्क टॉवरकडून सिग्नल मिळत आहे, यावरून मोबाईलचा अंदाजे लोकेशन शोधता येते.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

GPS लोकेशन ट्रॅकिंग

फोनमध्ये असलेली GPS सिस्टीम ऑन असल्यास मोबाईलचे अचूक लोकेशन मिळते.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

Google अकाऊंट लोकेशन हिस्ट्री

फोनमध्ये Google लॉगिन असल्यास त्याच्या लोकेशन हिस्ट्रीवरूनही मोबाईल कुठे होता हे समजते.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

अॅप्समधून लोकेशन शोध

फोनमधील काही सोशल मीडिया किंवा इतर अॅप्सही लोकेशन शेअर करतात; पोलिस याचीही मदत घेतात.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

कॉल आणि मेसेज रेकॉर्डही महत्त्वाचे

फोनवरून केलेले कॉल, मेसेजेस आणि नेटवर्क अॅक्टिव्हिटी तपासूनही मोबाईलचे लोकेशन मिळवले जाते.

How Police Track Stolen Mobile Location in India

Thailand Afternoon Alcohol Ban Removed 2025

