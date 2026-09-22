कसा होता १९७२ चा महाराष्ट्रातील दुष्काळ? पाहा ७२ च्या दुष्काळाची कहाणी!

सकाळ डिजिटल टीम
१९७१-७२ च्या काळात पडलेला दुष्काळ हा स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत भयंकर आणि वेदनादायी अध्याय मानला जातो.
1972 Maharashtra Drought History
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महाराष्ट्रात सलग तीन वर्षे पाऊस न पडल्यामुळे खरीप अन् रब्बी दोन्ही पिके पूर्णपणे जळून गेली आणि जमिनीला मोठ्या भेगा पडल्या.
1972 Maharashtra Drought History
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गावांतील विहिरी कोरड्या पडल्याने महिलांना पाण्यासाठी ५ ते १० किलोमीटर चालावे लागे, तर पाण्यासाठी होणारी भांडणे नित्यनियमाची झाली होती.
1972 Maharashtra Drought History
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चारा आणि पाण्याअभावी शेतकऱ्यांचे वैभव मानली जाणारी गायी-बैल कवडीमोल भावाने विकली गेली, तर हजारो जनावरे भुकेने मरण पावली.
1972 Maharashtra Drought History
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रेशन दुकानांसमोर लांबच लांब रांगा लागत असत; अनेक कुटुंबांनी झाडांची पाने अन् रानभाज्या खाऊन दिवस काढले.
1972 Maharashtra Drought History
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गावात रोजगार अन् अन्न नसल्याने हजारो कुटुंबांनी गावे सोडली आणि मुंबई, पुणे, सोलापूरसारख्या शहरांकडे मजुरीसाठी स्थलांतर केले.
1972 Maharashtra Drought History
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अत्यंत कठीण काळात दगड फोडणे आणि माती उचलणे अशा रोजगार हमी योजनेच्या (EGS) कामांवर मिळणाऱ्या मजुरीवर लाखो कुटुंबे जगली.
1972 Maharashtra Drought History
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शासकीय उपायांसोबतच खाजगी व सामाजिक संस्थांनी पुढे येत नागरिकांसाठी मफतलाल समूहाच्या 'सुखडी' वाटपासारख्या योजना चालवल्या.
1972 Maharashtra Drought History
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या भीषण संकटातून शिकून महाराष्ट्रात पाझर तलाव, बंधारे, जलसंधारण आणि मजबूत दुष्काळ व्यवस्थापन यंत्रणेची पायाभरणी झाली.
1972 Maharashtra Drought History
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१९७२ च्या दुष्काळाने फक्त पिकेच नाही तर हजारो स्वप्ने जाळली; हा काळ आजही महाराष्ट्रातील वयस्कर पिढीच्या डोळ्यात पाणी आणतो.
1972 Maharashtra Drought History
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