1980 चा ट्रेंड पाहिला, आता 1925 ची आळंदी पाहा! 5 वा फोटो तर पाहायलाच हवा!

Vinod Dengale
सध्या 1980 चा ट्रेंड सोशल मीडियावर सुरू आहे. त्यामुळे AI ने केलेले जुने फोटोज आपण बघत आहे.
1980 Trend
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मात्र, 50 नव्हे तर तब्बल 100 वर्षे मागे जाऊन 1925 मधील आळंदी आणि त्यावेळचं तिचं रूप आजच्या आळंदीपेक्षा किती वेगळं होतं, हे पाहूया.
Alandi
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पुण्यात इंद्रायणी नदीच्या तीरावर वसलेली आळंदी महाराष्ट्रातील अत्यंत पवित्र तीर्थस्थळ आहे.
Pune
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आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी आहे. त्यामुळे हे गाव महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचे पवित्र प्रतीक मानले जाते.
Sant Dnyaneshwar’s
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100 वर्षांपूर्वी ब्लॅक अँड व्हाइट काळातील हा फोटो आहे.
100 Years Ago
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यात त्यावेळी नदीकाठचा घाट जास्त विकसित झालेला दिसत नसला तर एकदम स्वच्छ दिसतो.
Clean
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नदीकाठच्या परीसरात भाविकांची गर्दी त्याकाळातही दिसून येते.
Bhavik
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A realistic depiction of Maratha warriors and leaders in the rugged Sahyadri landscape during the 17th century.
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