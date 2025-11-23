विमान थेट शेतात कोसळलं अन् भारताचे माजी पंतप्रधान थोडक्यात बचावले, नेमकं काय घडलं होतं?

Shubham Banubakode

आसाम दौऱ्यावर

४ नोव्हेंबर, १९७७ रोजी दुपारी तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि अरुणाचल मुख्यमंत्री पी. के. धुंगन यांच्यासह आसामच्या दौऱ्यावर होते.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

एअर इंडियातून प्रवास

एअर इंडियाच्या 'पुष्पक रथ' घटेखानी विमानातून ते प्रवास करत होते.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

शेतात कोसळलं विमान

आसाममधील साट धावपट्टीवर त्यांचे विमान उत्तरत असताना नाकावरच आपटलं भरकटत काही अंतरावरील शेतात गेलं.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

आठ महिन्यांपूर्वी शपथविधी

आठ महिन्यांपूर्वी म्हणजे मार्च १९७७ मध्येच देसाई यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं स्वीकारली होती.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

मोठी खळबळ

त्यामुळे या अपघाताचं वृत्त सर्वत्र पसरलं आणि मोठी खळबळ उडाली.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

मोरारजी देसाई गावात पोहोचले

दोन एक तास विमानातील यात्रेकरूंबद्दल काही माहिती मिळत नव्हती, परंतु वोडक्यात बचावलेले मोरारजी देसाई स्वतःच चालत जाऊन जवळच्या गावात पोहोचले.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

चार कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

त्यांच्यासोबतचे मुख्यमंत्री बुंगन यांच्या पायाचं हाड मोडलं. तर विमानातील चार कर्मचारी मृत्युमुखी पडले.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

थोडक्यात बचावले

नव्या पंतप्रधानांना आश्चर्यकारकरीत्या काहीच इजा न झाल्याने सर्वांचा जीव भांड्यात पडला.

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

उड्डाणापूर्वी पायलट परफ्यूम का लावत नाहीत? कारण ऐकून डोक्याला हात लावाल...

Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights

|

esakal

हेही वाचा -