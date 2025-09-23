उड्डाणापूर्वी पायलट परफ्यूम का लावत नाहीत? कारण ऐकून डोक्याला हात लावाल...

Shubham Banubakode
उड्डाणापूर्वी पायलटच्या परफ्यूम वापरण्यावर बंदी असते. याशिवाय त्यांना माऊथफ्रेशनर किंवा सॅनिटायझरही वापरता येत नाही. पण यामागचं नेमकं काय?
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
भारतात प्रत्येक पायलटला उड्डाणाआधी ब्रेथअलायझर टेस्ट द्यावी लागते. विमान उडवताना पायलट पूर्णपणे शुद्धीत आहे की नाही, हे तपासणं यामागचा उद्देश असतो.
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
परफ्यूम, माउथवॉश आणि सॅनिटायझर्समध्ये ‘इथाइल अल्कोहोल’ असतं. यामुळे ब्रेथअलायझर टेस्ट चुकीचा निकाल दाखवू शकते, ज्यामुळे पायलट ‘पॉझिटिव्ह’ ठरू शकतो.
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
ऑक्टोबर 2023 मध्ये DGCA ने पायलट्स आणि क्रू मेंबर्सच्या परफ्यूम, माउथवॉश किंवा अल्कोहोल असलेली कोणतीही वस्तू वापरण्यावर बंदी घातली आहे.
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
जर पायलटला अल्कोहोल असलेली औषधं घ्यावी लागली, तर त्यासाठी डॉक्टरांची लेखी परवानगी घ्यावी लागते.
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
विमानवाहतूक क्षेत्रात प्रत्येक छोटा नियम प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असतो.
Why Pilots Cannot Wear Perfume Before Flights
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
alcohol
esakal