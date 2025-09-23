उड्डाणापूर्वी पायलट परफ्यूम का लावत नाहीत? कारण ऐकून डोक्याला हात लावाल...

Shubham Banubakode

परफ्यूम वापरण्यावर बंदी

उड्डाणापूर्वी पायलटच्या परफ्यूम वापरण्यावर बंदी असते. याशिवाय त्यांना माऊथफ्रेशनर किंवा सॅनिटायझरही वापरता येत नाही. पण यामागचं नेमकं काय?

बंदीचं कारण काय?

भारतात प्रत्येक पायलटला उड्डाणाआधी ब्रेथअलायझर टेस्ट द्यावी लागते. विमान उडवताना पायलट पूर्णपणे शुद्धीत आहे की नाही, हे तपासणं यामागचा उद्देश असतो.

ब्रेथअलायझर टेस्ट

परफ्यूम, माउथवॉश आणि सॅनिटायझर्समध्ये ‘इथाइल अल्कोहोल’ असतं. यामुळे ब्रेथअलायझर टेस्ट चुकीचा निकाल दाखवू शकते, ज्यामुळे पायलट ‘पॉझिटिव्ह’ ठरू शकतो.

DGCA च्या स्पष्ट सूचना

ऑक्टोबर 2023 मध्ये DGCA ने पायलट्स आणि क्रू मेंबर्सच्या परफ्यूम, माउथवॉश किंवा अल्कोहोल असलेली कोणतीही वस्तू वापरण्यावर बंदी घातली आहे.

औषधांबाबतही नियम

जर पायलटला अल्कोहोल असलेली औषधं घ्यावी लागली, तर त्यासाठी डॉक्टरांची लेखी परवानगी घ्यावी लागते.

प्रवाशांची सुरक्षा

विमानवाहतूक क्षेत्रात प्रत्येक छोटा नियम प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असतो.

alcohol

