1980s मधील पुणे पाहिलं का? फोटो पाहून म्हणाल, आपलं पुणे इतकं बदललंय?

Sandip Kapde
त्या काळातील पुणे स्टेशनचा हा देखावा शहराच्या बदलत्या प्रवासाची आठवण करून देतो.
Pune Railway Station in the 1980s.
esakal
पुणे स्टेशन परिसरातील हा जुना नजारा तेव्हाच्या शहरातील लगबग दाखवतो.
A glimpse of old Pune Station.
esakal
चार दशकांपूर्वीचे पुणे आजच्या तुलनेत किती वेगळे होते, याची झलक या फोटोत दिसते.
Pune cityscape in the 1980s.
esakal
एमजी रोडवरील हा जुना देखावा त्या काळातील पुण्याच्या खरेदी आणि शहरजीवनाची आठवण करून देतो.
MG Road, Pune in the 1980s.
esakal
पुणे स्टेशनचा हा जुना फोटो शहराच्या इतिहासातील एक खास क्षण टिपतो.
Old Pune Railway Station.
esakal
एसबी रोडवरील त्या काळातील वाहतूक आणि परिसराचे हे दृश्य आजच्या पुण्यापेक्षा अगदी वेगळे दिसते.
SB Road, Pune in the 1980s.
esakal
शनिवार वाड्याभोवतीचा हा जुना परिसर पुण्याच्या ऐतिहासिक वैभवाची आठवण करून देतो.
Shaniwar Wada, Pune in the 1980s.
esakal
एसबी रोडचा हा जुना फोटो पाहिल्यावर आजच्या परिसरातील झालेला मोठा बदल सहज लक्षात येतो.
An old view of SB Road, Pune.
esakal
शिवाजी ब्रिज अर्थात नव्या पुलाचा हा देखावा जुन्या पुण्याच्या आठवणी जागवतो.
Shivaji Bridge, known as Nava Pool.
esakal
कर्वे रोडजवळचा हा जुना परिसर त्या काळातील पुण्याची साधी आणि निवांत ओळख सांगतो.
An old view near Karve Road, Pune.
esakal
विठ्ठलवाडीचा हा जुना नजारा पुण्यातील बदलत्या नागरीकरणाची कहाणी सांगतो.
Vitthal Wadi, Pune in the 1980s.
esakal
गर्दी आणि उंच इमारती येण्यापूर्वीचे पुणे या फोटोत अधिक शांत आणि निवांत दिसते.
Vitthal Wadi, Pune in the 1980s.
esakal
बंडगार्डन परिसराचा हा जुना देखावा पुण्यातील हिरवाईची सुंदर आठवण करून देतो.
Bund Garden, Pune in the 1980s.
esakal
पुणे महापालिका परिसराचा हा जुना फोटो शहराच्या प्रशासकीय इतिहासाची झलक दाखवतो.
Pune Municipal Corporation building.
esakal
जोशी पूल अर्थात बालगंधर्व पुलाचा हा जुना देखावा पुण्याच्या बदलत्या रूपाची साक्ष देतो.
Joshi Bridge, also known as Balgandharv Bridge.
esakal
शिवाजी ब्रिजवरील हा जुना नजारा तेव्हाच्या पुण्यातील वाहतुकीची आठवण करून देतो.
Shivaji Bridge, Nava Pool, Pune.
esakal
महापालिका परिसराचा हा फोटो चार दशकांपूर्वीच्या पुण्याचे वेगळे रूप आपल्या डोळ्यांसमोर आणतो. (Koustubh Yadre यांनी यातील काही जुने फोटो फेसबुकवर शेअर केले आहेत.)
An old view of Pune Municipal Corporation.
esakal
A realistic depiction of Maratha warriors and leaders in the rugged Sahyadri landscape during the 17th century.
esakal