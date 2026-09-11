1980s मधील पुणे पाहिलं का? फोटो पाहून म्हणाल, आपलं पुणे इतकं बदललंय?

Sandip Kapde

पुणे स्टेशन

त्या काळातील पुणे स्टेशनचा हा देखावा शहराच्या बदलत्या प्रवासाची आठवण करून देतो.

Pune Railway Station in the 1980s.

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पुणे स्टेशन

पुणे स्टेशन परिसरातील हा जुना नजारा तेव्हाच्या शहरातील लगबग दाखवतो.

A glimpse of old Pune Station.

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esakal

पुणे

चार दशकांपूर्वीचे पुणे आजच्या तुलनेत किती वेगळे होते, याची झलक या फोटोत दिसते.

Pune cityscape in the 1980s.

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esakal

एमजी रोड

एमजी रोडवरील हा जुना देखावा त्या काळातील पुण्याच्या खरेदी आणि शहरजीवनाची आठवण करून देतो.

MG Road, Pune in the 1980s.

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esakal

पुणे स्टेशन

पुणे स्टेशनचा हा जुना फोटो शहराच्या इतिहासातील एक खास क्षण टिपतो.

Old Pune Railway Station.

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SB रोड

एसबी रोडवरील त्या काळातील वाहतूक आणि परिसराचे हे दृश्य आजच्या पुण्यापेक्षा अगदी वेगळे दिसते.

SB Road, Pune in the 1980s.

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शनिवार वाडा

शनिवार वाड्याभोवतीचा हा जुना परिसर पुण्याच्या ऐतिहासिक वैभवाची आठवण करून देतो.

Shaniwar Wada, Pune in the 1980s.

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esakal

SB रोड

एसबी रोडचा हा जुना फोटो पाहिल्यावर आजच्या परिसरातील झालेला मोठा बदल सहज लक्षात येतो.

An old view of SB Road, Pune.

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esakal

शिवाजी ब्रिज, नवा पूल

शिवाजी ब्रिज अर्थात नव्या पुलाचा हा देखावा जुन्या पुण्याच्या आठवणी जागवतो.

Shivaji Bridge, known as Nava Pool.

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esakal

Karve Road जवळ

कर्वे रोडजवळचा हा जुना परिसर त्या काळातील पुण्याची साधी आणि निवांत ओळख सांगतो.

An old view near Karve Road, Pune.

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विठ्ठलवाडी

विठ्ठलवाडीचा हा जुना नजारा पुण्यातील बदलत्या नागरीकरणाची कहाणी सांगतो.

Vitthal Wadi, Pune in the 1980s.

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esakal

पुणे

गर्दी आणि उंच इमारती येण्यापूर्वीचे पुणे या फोटोत अधिक शांत आणि निवांत दिसते.

Vitthal Wadi, Pune in the 1980s.

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esakal

Bundgarden

बंडगार्डन परिसराचा हा जुना देखावा पुण्यातील हिरवाईची सुंदर आठवण करून देतो.

Bund Garden, Pune in the 1980s.

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esakal

पुणे महापालिका

पुणे महापालिका परिसराचा हा जुना फोटो शहराच्या प्रशासकीय इतिहासाची झलक दाखवतो.

Pune Municipal Corporation building.

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esakal

जोशी पूल, Balgandharv Bridge

जोशी पूल अर्थात बालगंधर्व पुलाचा हा जुना देखावा पुण्याच्या बदलत्या रूपाची साक्ष देतो.

Joshi Bridge, also known as Balgandharv Bridge.

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esakal

शिवाजी ब्रिज, नवा पूल

शिवाजी ब्रिजवरील हा जुना नजारा तेव्हाच्या पुण्यातील वाहतुकीची आठवण करून देतो.

Shivaji Bridge, Nava Pool, Pune.

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esakal

महापालिका

महापालिका परिसराचा हा फोटो चार दशकांपूर्वीच्या पुण्याचे वेगळे रूप आपल्या डोळ्यांसमोर आणतो. (Koustubh Yadre यांनी यातील काही जुने फोटो फेसबुकवर शेअर केले आहेत.)

An old view of Pune Municipal Corporation.

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esakal

१९८० सोडा... १६७० मध्ये शिवरायांच्या काळातील महाराष्ट्र कसा होता? 

A realistic depiction of Maratha warriors and leaders in the rugged Sahyadri landscape during the 17th century.

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esakal

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