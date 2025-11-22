अन् अख्ख्या महाराष्ट्रातले गणपती अचानक दूध पिऊ लागले, मुख्यमंत्र्यांचाही बसला होता विश्वास

Shubham Banubakode
२१ सप्टेबर, १९९५ रोजी मुंबईत गणपतीची मूर्ती दूध पीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि या घटनेचं लोण देशभर पसरलं.
मुंबईत गणपतीच्या मूर्ती दूध पीत आहे, असं मानून देशभर घरोघरी आणि मंदिरामंदिरात गणपतीच्या मुर्तीना दूध पाजण्याचा 'उपक्रम सुरु झाला.
आपण एका देवी चमत्काराचे साक्षीदार आहोत, असा समज देशभरातील कोट्यवधी लोकांनी करून घेतली. या घटनेची सुरुवात मुंबईतील एका गणेशमंदिरात झाली.
गणपतीची पूजा करणाऱ्या एका भाविकानं चमच्यातील दूध गणपतीसमोर धरलं आणि पाहता पाहता चमच्यातील दूध गायब झालं, अशी त्याची धारणा झाली.
मग ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. आधी मुंबईत, मग महाराष्ट्रात, त्यानंतर देशभर गणपतीला दूध पाजण्याचा सोहळा सुरू झाला.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हे गणेशभक्त असल्याने त्यांनी गणपती खरोखरच दूध पीत आहे, असा निर्वाळा दिला.
या निर्वाळ्यानंतर वादंग निर्माण झाला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी वैज्ञानिक सिद्धांन्तांविषयी अनभिज्ञता दाखवल्यामुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली.
'कॅपिलरी फोर्स अॅक्शन' या तत्त्वानुसार द्रव पदार्थ शोषला जातो आणि त्यामुळेच हे होत आहे, असं बुद्धिप्रामाण्यवादी सांगण्याचा प्रयत्न करत होते.
