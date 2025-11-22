महाराष्ट्रातील सोमनाथ मंदिर! एक दिवसाच्या सहलीसाठी उत्तम ठिकाण...

Shubham Banubakode

सहलीसाठी उत्तम ठिकाण

विदर्भात एक दिवसांच्या सहलीसाठी ठिकाण शोधत असाल तर सोमनाथ मंदिर परिसर हे उत्तम ठिकाण ठरू शकतं.

मुख्य आकर्षण

हे ठिकाण चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल शहरालगत असून हा परिसर निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. याठिकाणी सुंदर असा धबधबा आहे, जो पर्यटकांना आकर्षित करतो.

कसं पोहोचायचं?

या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी जवळचं विमानतळ नागपूर असून रेल्वेस्थानक आणि बस स्थानक मूल हे आहे.

कधी भेट द्यावी?

या ठिकाणी मारुती आणि महादेवाचं प्राचीन मंदिर आहे. हे जागृत देवस्थान असल्याचं सांगितलं जातं. जुलै ते डिसेंबर हा काळ भेट देण्यासाठी उत्तम आहे.

निसर्गरम्य परिसर

इथे चहुबाजूंनी घनदाट वनराई आहे. महाशिवरात्रीला या ठिकाणी मोठी यात्रा भरते. हा परिसर अतिशय शांत असून निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे.

धार्मिक स्थळाचा दर्जा

या मंदिराला राज्य सरकारकडून धार्मिक स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

बाजुलाच आनंदवन प्रकल्प

या मंदिराच्या लगतच ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांचा आनंदवन हा प्रकल्प आहे.

