रोजची भाजी खाऊन कंटाळलात? मग दह्यापासून बनवा 'हे' खास पदार्थ!

Aarti Badade
दही केवळ आरोग्यासाठीच नाही, तर जेवणाची चव वाढवण्यासाठीही उत्तम आहे; जाणून घेऊया दह्यापासून बनणाऱ्या २ भन्नाट रेसिपी.
Sakal
पंजाबमध्ये प्रसिद्ध असलेला कढी पकोडा हा पदार्थ दह्यापासून बनवलेल्या सर्वात लोकप्रिय आणि लज्जतदार रेसिपींपैकी एक आहे.
एका भांड्यात बेसन, मीठ, हळद, तिखट आणि पाणी घालून मध्यम पेस्ट तयार करा आणि त्याचे गरमागरम पकोडे तळून बाजूला ठेवा.
पॅनमध्ये गरम तेलात जिरे, कांदा, टोमॅटो आणि मिरची परतून मसाले घाला; त्यानंतर दह्याचे मिश्रण आणि तळलेले पकोडे त्यात मिक्स करा.
संपूर्ण मिश्रण एकजीव करून वरून कढीपत्त्याची फोडणी द्या; तुमचे घरगुती स्पेशल कढी पकोडे खाण्यासाठी तयार आहेत.
नेहमीची भेंडी खाऊन कंटाळा आला असेल, तर दह्याचा वापर करून बनवलेली चटपटीत 'दही भेंडी' हा एक उत्तम पर्याय आहे.
कढईत गरम तेलात जिरे, लाल मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदा परतून त्यात मीठ, हळद आणि मसाले घालून मसाला चांगला शिजवून घ्या.
मसाल्यात चिरलेली भेंडी आणि दही घालून वाफेवर शिजवा; तयार आहे हॉटेल स्टाईल दही भेंडी, जी तुम्ही पोळी किंवा भातासोबत खाऊ शकता.
